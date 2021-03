Tim Burgess van de Charlatans lanceert Listening Party Headphones ten behoeve van de Music Venue Trust

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Flare Audio heeft een nieuwe koptelefoon gelanceerd ter ondersteuning van de Britse Music Venue Trust als onderdeel van de #SaveOurVenues-campagne . De koptelefoon heeft een thema: de Listening Parties, samengesteld door de zanger van de Charlatans (en soloartiest) Tim Burgess.

De TLP1-oortelefoons hebben een reeks unieke functies, waaronder technologie die vervorming vermindert / helderheid verbetert, en biedt wat het in West Sussex gevestigde Flare beschrijft als "high-end geluid" voor £ 39,99 . Ze kunnen vanaf 26 maart om 10.00 uur worden besteld en worden vanaf 5 april verzonden.

De luisterpartijen van Tim zijn de afgelopen 12 maanden echt van de grond gekomen toen mensen op zoek waren naar gedeelde ervaringen tijdens de pandemie - er hebben nu bijna 700 feesten plaatsgevonden, en de meeste dagen van de week vinden er meer plaats ( kijk wat hier aan de hand is ).

Het uitgangspunt is simpel: mensen luisteren tegelijkertijd naar hetzelfde album en Tim en de artiest tweeten mee. Iedereen kan deelnemen aan het gesprek over wat het album voor hen betekent, door hun tweets #TimsTwitterListeningParty te taggen . Kunstenaars als Paul McCartney, Iron Maiden, Liam Gallagher, Kylie Minogue, New Order, Mogwai en nog veel meer hebben deelgenomen.

Je kunt ook een van de feesten opnieuw afspelen op een speciale website, met tweets die in realtime verschijnen.

The Music Venue Trust (MVT) is een grassroots liefdadigheidsinstelling die wordt bezocht door Burgess. De organisatie heeft miljoenen ingezameld voor Britse poppodia die het moeilijk hebben tijdens de pandemie. £ 5 van elke set oortelefoons die via de website van Flare wordt verkocht, wordt gedoneerd aan de Music Venue Trust.

Flare Audio en Tim werkten samen aan de speciale oortelefoons. Ze gebruiken geanodiseerd, op maat gemaakt paars aluminium en zijn gemerkt met een mini-email Tim op de kabel.

Wanneer is Black Friday 2021? De beste Black Friday-deals voor de VS zijn hier Door Maggie Tillman · 7 December 2020 Ah, het is weer het seizoen. Het seizoen van kerstuitverkoop!

50 van de eerste bestellingen worden geleverd met een ondertekende kaart van Tim en nog eens 100 bestellingen krijgen een bonussjabloon - allemaal willekeurig geselecteerd.

Tim Burgess zei: “Een tijdje geleden kreeg ik een paar geweldige oortelefoons van de aardige mensen bij Flare - ze waren grote fans van de luisterpartijen en we raakten aan de praat. Het gesprek veranderde in een plan en het plan werd een geweldige set oortelefoons voor luisteraars die Flare nu gaat maken, en samen zullen we geld inzamelen voor Music Venue Trust. "

Geschreven door Dan Grabham.