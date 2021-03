Marshalls eerste echte draadloze oortelefoons zijn de waterdichte Mode II

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Klassiek audiomerk Marshall heeft zijn eerste paar echt draadloze in-ear hoofdtelefoons onthuld: de Mode II. In navolging van de nieuwste Major IV-hoofdtelefoons en Monitor II-ruisonderdrukkers die vorig jaar werden gelanceerd, zijn de nieuwste oortelefoons in de kenmerkende zwarte stijl versierd met witte M-symbolen op de oortelefoon.

De nieuwe Bluetooth 5.1-compatibele oortelefoons, gelanceerd door Iggy Pop als onderdeel van Marshalls Never Stop Listening-campagne, zijn IPX4 waterdicht - of, beter gezegd, waterbestendig - en hebben een batterijduur tot 25 uur (met de case). Ze zijn echter niet zweetbestendig, dus ze zullen niet ideaal zijn voor trainingen.

De concurrentie wordt nu erg hevig in de echte draadloze ruimte - er is nauwelijks een bedrijf zonder een paar. De prijs van de Mode II is duidelijk ontworpen om de benchmark te halen voor premium echte draadloze oortelefoons - dezelfde prijs als Apples AirPods 2.

In termen van audiomogelijkheden kun je het Marshall-kenmerkende geluid verwachten van de 6 mm dynamische drivers - Marshall zegt dat ze "donderend geluid hebben ... met grommende bassen, natuurlijk klinkende middentonen en heldere hoge tonen".

Naast de waterdichtheid zijn er hier nog andere premiumfuncties; het hoesje kan draadloos worden opgeladen (of opgeladen via USB-C) terwijl je ook de EQ-instellingen van de oortelefoon kunt afstemmen via een bijbehorende app.

Ze hebben ook een licht rubberen afwerking en worden geleverd met de keuze uit vier (ja, vier) soorten rubberen tips. Marshall zegt dat de tips redelijk standaard zijn en dus kunnen worden vervangen door andere tips naar keuze.

De Mode II heeft ook aanraakbedieningen aan de buitenkant - we kijken er naar uit om te zien hoe deze in de praktijk werken, aangezien onze ervaring met vele soorten tikbare aanraakbedieningen op oortelefoons op zijn best fragmentarisch is. Er is een transparantiemodus die u ook op deze manier kunt activeren, terwijl u oproepen kunt beantwoorden of muziek kunt pauzeren / afspelen zoals u zou verwachten.

De nieuwe oortelefoons kunnen vandaag worden gereserveerd voor $ 179 / £ 159 en worden op 18 maart verzonden.

Marshall produceert zijn koptelefoons en Bluetooth-luidsprekers via Zound Industries uit Stockholm, dat ook audiotoestellen van Urbanears en Adidas maakt.

Geschreven door Dan Grabham.