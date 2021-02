Niets van Carl Pei zal in de zomer slimme draadloze oordopjes lanceren

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Niets, het nieuwe technologiebedrijf van ex-OnePlus-oprichter Carl Pei, zal in de zomer zijn eerste product - een paar draadloze oordopjes - lanceren, zo is bevestigd.

In een gesprek met Bloomberg bevestigde Pei dat de draadloze oordopjes een startpunt waren, met plannen om later dit jaar nog meer producten te lanceren: "We zullen het hele jaar door meerdere producten hebben", zegt Pei in het Bloomberg-interview, "en uiteindelijk zullen we wil het bouwen zodat deze apparaten met elkaar praten. "

Terwijl audioproducten werden voorgesteld kort nadat Pei had aangekondigd dat hij een nieuwe onderneming zou beginnen, ontstaat er een groter beeld van de richting die Nothing zal inslaan. Het bedrijf streeft ernaar een reeks producten te bouwen die allemaal met elkaar zijn verbonden.

Bij de lancering van het nieuwe bedrijf op 29 januari was de boodschap: "Als het voldoende geavanceerd is, moet het [de technologie] naar de achtergrond verdwijnen en als niets aanvoelen." Dit voelt als het soort naadloze interactie waar Apple om bekend staat, vooral rond de AirPods en de manier waarop ze naadloos verbinding maken met al je Apple-apparaten.

Precies waarop niets anders zal focussen, blijft voorlopig onbekend, maar het lijkt erop dat er een reeks apparaten zal zijn die willen opgaan in de achtergrond, zodat u zich nooit zorgen hoeft te maken over hoe ze omgaan - het gebeurt allemaal gewoon.

Koptelefoons zijn echter een moeilijke markt om te doorbreken. Apple heeft de mars gestolen met zijn AirPods en biedt een naadloze ervaring voor iPhone-gebruikers, met directe connectiviteit met andere Apple-apparaten. Het is logisch dat een Apple-gebruiker vasthoudt aan Apple-producten.

Voor Android-gebruikers - die een groter deel van de totale smartphonemarkt uitmaken, hoewel verdeeld over veel merken - zijn de zaken minder duidelijk en dat biedt misschien een grotere kans voor Nothing om te exploiteren, gezien Peis ervaring met Android van OnePlus.

Het is niet precies duidelijk waar niets verder gaat dan koptelefoons, maar er lijkt zeker geld het bedrijf binnen te stromen met GV - Google Ventures - die een investering van $ 15 miljoen bevestigt. Tom Hulme, van GV, vertelde Bloomberg dat Peis "visie voor slimme apparaten overtuigend is", wat ons enige hoop geeft dat dit niet zomaar een accessoirebedrijf zal zijn.

We gaan meer horen naarmate het jaar vordert, dus houd het in de gaten en we zullen je blijven informeren over Niets.

