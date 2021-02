Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Audiofiel merk Audeze heeft zijn eerste in-ears met gesloten achterkant aangekondigd - de Audeze Euclid.

Ontworpen met het oog op hoge prestaties en met de hand gemaakt in kleine batches, heeft elk oor een vlakke magnetische driver van 18 mm met behulp van een neodymium-magneet.

Ze zijn gemaakt van nauwkeurig gefreesd aluminium, afgedekt met koolstofvezel en worden geleverd met een verscheidenheid aan verschillende SpinFit- en Comply-vleugeltips.

MMCX universele kabelaansluitingen zijn ingebouwd in elke knop en bekleed met goud om veilige verbindingen te bieden voor pure audioweergave.

De gevoeligheid wordt geschat op 105db / mW, de impedantie is 12 ohm en de maximale belastbaarheid is 500mW. Ze bieden een frequentierespons van 10Hz tot 50kHz.

Deze kwaliteit van in-ear koptelefoons is echter niet goedkoop. Audeze heeft de Euclid-toppen geprijsd op $ 1.299. Ze zijn momenteel ook alleen beschikbaar in de VS, hoewel we er volledig van verwachten dat ze de komende maanden ook in het VK zullen aankomen.

In eerste instantie zijn er beperkte hoeveelheden beschikbaar.

Een Bluetooth-adapter en 4,4 mm gebalanceerde kabelopties volgen de eerste release. Audeze verwacht ze beide vanaf maart 2021 te kunnen aanbieden.

We hopen de Audeze Euclid-oortelefoon ergens in de nabije toekomst hier op Pocket-lint te kunnen beoordelen.

Geschreven door Rik Henderson.