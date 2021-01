Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Carl Pei veroorzaakte rimpelingen in de technische ruimte toen hij OnePlus verliet, een bedrijf dat hij in 2013 samen met Pete Lau had helpen oprichten. Voor velen werd hij gezien als de motor achter het oorspronkelijke ethos van de fabrikant, maar nu is hij op weg naar iets nieuws.

Tot nu toe hebben we niets gehoord over hoe het merk zou kunnen heten of hoe het precies gaat lanceren. We weten gewoon dat het muziekgericht zal zijn , en het zal hoofdtelefoons en audioproducten betekenen.

Gelukkig hoeven we niet te lang te wachten voordat de grote onthulling plaatsvindt. Carl Pei heeft aangekondigd dat zijn nieuwe bedrijf op 27 januari wordt onthuld, wat niet zo ver weg is.

We zullen ons nieuwe merk op de 27e aankondigen en we zijn dankbaar voor alle steun die we tot nu toe hebben gekregen. Kreeg M1 #MacBook Air voor het team en dacht erover om een #giveaway voor onze community te doen.



Binnenkomen:

1) RT & volg @getpeid

2) https://t.co/jdguWn8s1B



Eindigt op 31 januari. Pic.twitter.com/vxPeQN8TKH - Carl Pei (@getpeid) 18 januari 2021

Het is duidelijk dat we nog maar aan het begin van dit verhaal staan en het kan even duren voordat we fysieke producten zien, maar Pei begint op dezelfde manier waarop OnePlus zijn vroege begin kreeg: plagen en opwinding opbouwen op sociale media .

Het oorspronkelijke nieuws van het verhaal brak pas eind 2020 en onthulde dat het nieuwe bedrijf financiële steun heeft van een aantal bekende namen, waaronder Tony Fadell en Casey Neistat.

Het bedrijf zal zijn hoofdkantoor in Londen hebben, en dat is vrijwel alles wat we tot nu toe weten. Rol op de 27e zodat we meer te weten kunnen komen.

Geschreven door Cam Bunton.