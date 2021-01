Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Op de virtuele CES van dit jaar heeft Ankers Soundcore-merk een nieuw paar oordopjes met actieve ruisonderdrukking gelanceerd.

Genaamd de Soundcore Liberty Air 2 Pro-oordopjes , deze zullen waarschijnlijk worden beschouwd als een van de beste draadloze oordopjes om te kopen in de betaalbare laag. Ze zijn voorzien van 11 mm-drivers - net als de standaard Soundcore Liberty Air - maar ze zijn bedoeld als een geavanceerder model, dankzij wat Anker beschrijft als verbeterde geluids- en gesprekskwaliteit. Meer specifiek zijn ze uitgerust met een technologie voor ruisonderdrukking van zes microfoons.

Wat betreft de toevoeging van ANC, het wordt geleverd met verschillende modi. Er is bijvoorbeeld een transportmodus om lagere frequenties te blokkeren, en een modus voor binnenshuis om geluiden uit het middenbereik, zoals stemmen, te blokkeren, en er is een transparantiemodus met twee niveaus van omgevingsgeluidsverbetering.

Anker zei dat de Liberty Air 2 Pro draadloze oordopjes een batterijduur van zeven uur zouden moeten hebben als ANC is uitgeschakeld, of zes uur als ANC is ingeschakeld.

Wanneer de behuizing van de oordopjes volledig is opgeladen, zei Anker dat je in totaal 26 uur stroom zou moeten krijgen met ANC uit, of 21 met ANC uitgeschakeld, wat gelijk staat aan drie tot vier volledige oplaadbeurten vanuit de behuizing zelf, die wordt opgeladen via USB-C of draadloos met Qi .

De Soundcore Liberty Air 2 Pro-oordopjes zouden vanaf 12 januari 2020 verkrijgbaar moeten zijn in vier kleuren - zwart, wit, blauw en roze - voor $ 129,99.

Geschreven door Maggie Tillman.