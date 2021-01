Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Koptelefoonmerk V-Moda heeft zijn line-up in de loop der jaren versterkt. Nu, als primeur voor het bedrijf, voegt het actieve ruisonderdrukking toe aan zijn M-serie hoofdtelefoons.

De V-Moda M-200 ANC is datzelfde paar over-ears - een Bluetooth-set blikjes met actieve noise-cancelling (vandaar ANC in de naam) ingebouwd in het ontwerp. Eindelijk kun je die externe storende ruis wegnemen en jezelf verliezen in de muziek - en je kunt het intensiteitsniveau aanpassen met de V-Moda-app (samen met de equalizer-voorinstellingen).

De koptelefoon lijkt verder op de M200 - die zon zes maanden geleden een aangepaste schildupdate had - met 40 mm-stuurprogrammas die zijn ontworpen voor uitvoer met hoge resolutie (Qualcomms aptX HD, plus AAC- en SBC-codecs worden ondersteund).

Omdat je Bluetooth (v5.0) bent, kun je natuurlijk tot 20 uur draadloos luisteren op batterijduur, of er is een afneembare kabel als je liever een bekabelde ervaring hebt.

Elders is er Google Assistant of Siri spraakbesturing, USB-C om snel op te laden (slechts 10 minuten aan de stekker geeft 90 minuten extra luistertijd) en de klassieke V-Moda hardshell-draagtas die in de doos zit.

Vind je dat leuk? Nou, je hoeft niet te wachten. De V-Moda M-200 ANC is nu beschikbaar voor $ 499,99.

Geschreven door Mike Lowe.