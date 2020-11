Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Onze bewondering voor de gaming-headsets van Steelseries is geen geheim - het heeft niet voor niets modellen die behoorlijk boven op onze lijsten staan voor zowel Xbox- als PlayStation-gamers.

Een van de beste is de Arctis 7, een uitstekende set blikken voor pc- of PlayStation-gamers, die even goed zal werken op zowel de PS4 als de PS5, en Amazon UK heeft er net een geweldige korting op gegeven voor Black Friday.

Dat betekent dat je het nu kunt ophalen voor £ 99,99, een daling van £ 159,99 in zwarte of witte varianten. Dat is echt een geweldige prijs voor een uitstekende draadloze headset.

De Arctis 7 heeft buitengewoon mooi afgestelde drivers die een geweldige geluidskwaliteit leveren, vooral op de PS5 met zijn nieuwe audiochip, maar ze zijn ook buitengewoon comfortabel om te dragen. Het is moeilijk om er de vinger op te leggen, maar iets met de Steelseries skibrilhoofdband zit zo veel gemakkelijker dan talloze andere headsets die we hebben geprobeerd.

Handige bedieningselementen voor dempen, volume en chatbalans maken het aanpassen van je geluid heel eenvoudig tijdens het spelen, waarvan iedereen die feestjes weet de sleutel is, en de meegeleverde draadloze dongle zorgt ervoor dat de connectiviteit rotsvast is en met lage latentie.

De batterijduur is ook geweldig, wat allemaal neerkomt op een pakket dat heel gemakkelijk aan te bevelen is, of je nu op pc of PlayStation werkt - en voor minder dan £ 100 zul je moeite hebben om veel te vinden dat ermee kan concurreren.

Geschreven door Max Freeman-Mills.