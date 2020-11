RHA TrueControl ANC voegt geavanceerde ruisonderdrukking en voorgevormd ontwerp toe voor perfecte pasvorm

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - RHA - het in Glasgow gevestigde audiomerk - heeft een geheel nieuw paar echte draadloze oordopjes onthuld om zijn in-ear-bereik uit te breiden, en deze verhoogt de ante aanzienlijk ten opzichte van de vorige modellen.

Onder de naam TrueControl ANC zit de eerste nieuwe functie in de naam: actieve ruisonderdrukking. Zoals veel in-ear oordopjes van het hoogste niveau in 2020, bevatten deze ANC om externe ruis te elimineren.

Om geluiden verder te blokkeren, heeft RHA de oordopjes zo ontworpen dat ze in de natuurlijke contouren van uw oor passen en die afdichting helpen vormen om lekkage in of uit uw oor te stoppen. Ze staan ver af van het bijna AirPods-achtige ontwerp van de TrueConnect-serie knoppen.

Het bedrijf zegt dat zijn onderzoek suggereert dat het een pasvorm is die voor 99 procent van de oren van de mensen zal werken. Het komt waarschijnlijk het dichtst in de buurt van dat op maat gemaakte gevoel zonder dat uw eigen oren nauwkeurig worden gescand.

Voeg daar nog de zeven siliconen oordopjes van verschillende grootte in de doos aan toe - plus de Comply-schuimtips - en je zou gemakkelijk een pasvorm moeten vinden die zowel comfortabel is als de meeste geluiden blokkeert.

Er zijn ook omgevingsmodi, zodat je op de hoogte blijft van eventuele meldingen of gesprekken om je heen, en je kunt het geluidsniveau dat doorkomt aanpassen. Of houd het linkeroordopje vast om muziek te pauzeren en naar de volledige omgevingsmodus te gaan, en laat het los wanneer je klaar bent om in je ruisvrije muzikale bubbel te gaan.

RHA heeft ook een nieuwe app gelanceerd, waarmee gebruikers elementen zoals de EQ (voor het maken van je eigen geluidsprofiel) en de omgevingsmodus en het niveau van ANC kunnen bedienen.

De vorige geluidshandtekening van het bedrijf was redelijk, maar in onze recente recensie vonden we het een beetje gebrekkig aan duidelijkheid en detail, dus het is goed nieuws om te horen dat de TrueControl wordt geleverd met een nieuwe, diepere en meer gedetailleerde geluidshandtekening.

Andere belangrijke functies zijn onder meer 5 uur muziek afspelen na volledig opladen (met ANC ingeschakeld), Qualcomm AptX voor audiostreaming zonder vertraging en een oplaadetui die is uitgerust met ondersteuning voor draadloos opladen. De genoemde case geeft je nog eens 15 uur opladen, wat het totaal op 20 uur muziek brengt.

RHA TrueControl ANC zal op 4 december in de verkoop gaan voor £ 249,95 / $ 299,95 / € 299,95, maar als je het pre-ordert vanaf 19 november en de code FIRSTINLINE gebruikt, geeft RHA je een vroegboekkorting die de prijs omlaag brengt slechts £ 199,96, wat helemaal niet slecht is voor een eersteklas hoofdtelefoon.

squirrel_widget_3685968

Geschreven door Cam Bunton.