Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - HyperX maakt een aantal echt geweldige gaming-headsets, perfect om mee te spelen op pc of console. Het biedt korting op een hele reeks headsets voor Black Friday, en een groot aantal van die deals zijn al live.

We hebben enkele van de hoogtepunten hieronder verzameld, die een paar verschillende prijspunten dekken, maar ze bieden allemaal geweldig geluid voor hun prijs, iets wat we hebben vastgesteld nadat we er veel zelf hebben getest.

De eerste is de HyperX Cloud II , misschien wel de meest bekende koptelefoon van HyperX. De Cloud-lijn staat bekend als extreem licht en comfortabel, terwijl ze toch een stevig, helder geluid biedt, en de Cloud II is daarop geen uitzondering. Het is een geweldige bedrade headset voor al uw behoeften.

Op dit moment kun je het ophalen voor $ 79,99 , $ 20 korting op de normale prijs, waardoor het een uitstekende mid-range headset is in vergelijking met wat je nog meer kunt krijgen voor $ 80. We vinden het vooral leuk in de rode variant die beschikbaar is, die lekker stijlvol is.

Als je echter iets met een beetje meer pit wilt, kun je kiezen voor de HyperX Cloud Alpha S , een iets duurder model van HyperX dat nu slechts $ 99,99 kost, met $ 30 korting. Dat betekent dat het dezelfde prijs is als de Cloud II normaal is, dus dit is een geweldige kans om meer te krijgen voor minder geld.

Het heeft een iets stevigere bouwkwaliteit, maar de grote toevoeging is ruisonderdrukking die ervoor zorgt dat je volledig wordt ondergedompeld in welk spel je ook speelt.

Aan de andere kant, als u op zoek bent naar een echt beetje briljant budget, wordt de HyperX Cloud Stinger ook mooi afgeprijsd tot $ 39,99, een besparing van $ 10, waardoor het een van de beste headsets is die u kunt krijgen onder $ 40 - de geluidskwaliteit is hier ver boven zijn gewicht uit, in onze gebruikstests.

Geschreven door Max Freeman-Mills.