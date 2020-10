Het hoofdtelefoonmerk Ausounds van LA arriveert in het VK

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Ausounds, het hoofdtelefoonmerk uit Los Angeles, ontworpen en afgestemd door muziekbusiness-verlichters, is naar het VK gekomen.

Met een collectie die echte draadloze oordopjes en een high-fidelity nekband omvat, zijn Ausounds-producten nu te vinden bij Richer Sounds en onafhankelijke retailers in Groot-Brittannië en Noord-Ierland. Bovendien is er een Britse versie van de website van het bedrijf opgezet op iamaudio.co.uk .

Binnenkort wordt er een professionele standaard over-ear aan de line-up toegevoegd.

Het is een koptelefoon vanaf £ 119,95 voor de echte draadloze oordopjes van AU Stream, met een paar met actieve ruisonderdrukking voor £ 159,95.

De AU Stream Hybrid-oortelefoons zijn £ 199,95 en bieden een meer discrete vormfactor en hybride ruisonderdrukking, terwijl het high-fidelity AU-Flex ANC-nekbandmodel £ 229,95 kost.

Het bedrijf is opgericht door Michael Chen, die 16 jaar ervaring heeft in audioproductie, en de president en CEO, Marcus Sanchez, heeft eerder samengewerkt met Audeze, de Universal Music Group en Monster.

"De rol van muziekmakers in de industrie komt neer op alles; dit is waar ons geluid vandaan komt", aldus Sanchez.

"We wilden een merk creëren dat tegemoet komt aan de vele behoeften van videomakers op alle niveaus - in hun dagelijks leven en in hun werk."

Het bedrijf is erop gebrand om in de toekomst ongetekende muziekmakers en influencers in het VK te vinden om mee samen te werken.

Geschreven door Rik Henderson.