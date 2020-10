Devialet Gemini zijn eersteklas echt draadloze ANC-oordopjes voor AirPods Pro

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De Franse audiospecialist Devialet is vooral bekend om zijn Phantom-luidsprekers en de Sky Soundbox . En het had zelfs een recente samenwerking met Huawei over zijn Sound X-luidspreker .

Maar het heeft nu enkele echte draadloze in-ear oordopjes gelanceerd. Devialet Gemini is het eerste uitstapje van het bedrijf naar persoonlijke audio en ze zijn duidelijk ontworpen om eruit te zien als een micro Phantom-luidspreker. Ze hebben een IPX4-classificatie voor stof- en waterbestendigheid.

De knoppen kosten $ 299 / £ 279 en worden geleverd in een Qi-compatibele draadloze oplaadcassette en bieden drie niveaus van actieve ruisonderdrukking (ANC), waaronder twee transparantiemodi.

De batterijduur van de oordopjes zelf is vastgesteld op acht uur na één keer opladen of zes uur als je ANC hebt ingeschakeld. Er zit 24 uur batterijopslag in de case. Interessant genoeg zegt Devialet dat Gemini zo is ontworpen dat je de batterij in de behuizing kunt vervangen.

Net als bij rivalen zoals Apples AirPods Pro, scannen de oortelefoons je oren om de juiste maat oordopjes te vinden uit vier meegeleverde oordopjes. Elke knop bevat een aangepaste Devialet-driver met een hoogte van 10 mm en is compatibel met Bluetooth / aptX.

Devialet zegt dat de oortelefoons drie nieuwe patenten gebruiken, waaronder Pressure Balance Architecture - dit maakt gebruik van drie decompressiekamers in elk oordopje om de ideale innerlijke druk te garanderen om de audiokwaliteit te behouden.

Het ANC wordt geleverd door twee afzonderlijke microfoons in elk oordopje, terwijl er ook een speciale microfoon voor spraak is.

De oortelefoons hebben hun eigen iOS- en Android-app waar eigenaren het geluid kunnen personaliseren met een equalizer. De bediening op de knoppen zelf is via een enkele aanraakknop aan de achterkant die het afspelen van muziek, ANC-modi en spraakoproepen regelt, plus de mogelijkheid om Google Assistant of Siri aan te roepen.

Geschreven door Dan Grabham.