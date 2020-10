De GT220 van Grado is de allereerste echte draadloze oortelefoon van de ambachtelijke hoofdtelefoonfabrikant

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De New Yorkse hoofdtelefoonontwerper Grado heeft zijn eerste echte draadloze oortelefoons geïntroduceerd: de GT220. Grado is vooral bekend om zijn uitstekende assortiment met de hand gemonteerde over-ear-koptelefoons, waarbij vaak hout is gebruikt voor een uniek geluid.

Hoewel Grado uit Brooklyn al eerder een oortelefoon heeft geproduceerd, is de GT220 een beetje een vertrekpunt. Maar dat zou niet moeten betekenen dat ze niet gaar zijn en Grado zegt dat er speciale aandacht is besteed aan het stemmen van de bassen en het geven van een natuurlijke hoogfrequente respons aan de oortelefoons.

De kenmerkende $ 260 / £ 250 GT220-oortelefoons kunnen draadloos worden opgeladen, ongeveer 36 uur speeltijd inclusief de extra lading in de case - je kunt zes uur op één lading krijgen en de case kan vijf extra ladingen bevatten.

Je kunt de case in ongeveer twee uur opladen met behulp van USB-C, terwijl de draadloze oplaadcassette ook Qi-compatibel is, dus kan worden gebruikt met de oplaadmat van je keuze.

Grado belooft een "hoogwaardige prestatie" via Bluetooth 5.0 en ondersteuning voor aptX / AAC-codecs. De GT220 biedt ondersteuning voor de stemassistent van je keuze (Siri of Google Assistant via je telefoon), terwijl je ook alles wat je nodig hebt op je oor kunt regelen, zelfs het volume. De linkerkant bedient uw apparaat, zoals het aannemen van een oproep, terwijl de rechterkant het afspelen van media bedient.

Grado zegt ook dat ze een twist-to-lock-beweging hebben die voor een veilige pasvorm moet zorgen. Maar je merkt nauwelijks dat je ze draagt, want ze wegen slechts 5 gram per stuk.

De Grado GT220 komt later deze maand beschikbaar en kan nu worden gereserveerd.

Geschreven door Dan Grabham.