Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Astro, eigendom van Logitech, vooral bekend om zijn over-ear gaming-headsets, heeft zijn eerste in-ear-koptelefoon uitgebracht . Ze heten de A03.

De A03 koptelefoon heeft een aluminium behuizing en een platte kabel. Ze worden aangesloten via 3,5 mm en ondersteunen pc, PS4, Xbox One, de Nintendo Switch, Switch Lite, Xbox Series X en S-controllers en de DualSense-controller van de PS5.

Ze zijn ook compatibel met Android- en iOS-apparaten, maar je hebt wel een USB-C of Lightning naar 3,5 mm dongle nodig.

De koptelefoon wordt geleverd met drie sets geluidsisolerende siliconen tips. En elk oordopje heeft twee drivers: een voor bas en lage tonen en een voor middentonen en hoge tonen. Ze hebben ook een microfoon in het snoer. Astro werpt de A03-hoofdtelefoon op als ideaal voor gamers die hun grote headsets normaal gesproken niet buiten gamen gebruiken.

De A03-hoofdtelefoon is verkrijgbaar in twee verschillende kleuren (paarse oordopjes met een witte kabel of rode oordopjes met een marineblauwe kabel) en een zachte opbergdoos.

Ze kosten $ 49,99 in de VS bij Astrogaming.com .

Wil je zien hoe de A03 in-ear bedrade hoofdtelefoon zich verhoudt tot andere headsets die gamers buitenshuis kunnen gebruiken? Zie onze gidsen hieronder.

Geschreven door Maggie Tillman.