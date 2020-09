De nieuwe Major 4-hoofdtelefoon van Marshall voegt draadloos opladen toe

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De Major 3 Bluetooth-hoofdtelefoon van Marshall is een van de allerbeste draadloze on-ear-hoofdtelefoons die we de afgelopen jaren hebben getest - je hoeft maar een paar jaar geleden in onze recensie te duiken om jezelf eraan te herinneren waarom.

Iets meer dan een jaar of twee is echter een lange tijd in de techniek, dus Marshall is terug met een update van de beproefde blikken, op de een of andere manier de lat verpletterend die werd gesteld door de uitstekende batterijprestaties van de vorige versie en vermoedelijk ook zijn geweldige geluid herhalen .

De Major 4 zal blijkbaar 80 uur draadloos gebruik aankunnen voordat je hem moet opladen, waarvan iedereen met een draadloze koptelefoon weet dat het een serieus indrukwekkend cijfer is, niet in de laatste plaats in een koptelefoon die zo relatief klein is als deze.

Marshall heeft ook draadloos opladen toegevoegd, wat het proces nog eenvoudiger maakt als je die batterij wilt opladen, met 15 minuten opladen blijkbaar wat je 15 uur luisterplezier oplevert, wat indrukwekkende cijfers zijn, met de optie van een 3,5 mm-verbinding als je in de problemen zit. Ten slotte heeft de bekabelde oplaadpoort ook een kleine upgrade ondergaan, overgeschakeld naar USB-C, wat altijd op prijs wordt gesteld.

De andere veranderingen zijn subtieler, inclusief zachtere oorkussens die blijkbaar voor luistersessies zullen zorgen die net dat beetje comfortabeler zijn, en een algemeen ontwerp dat op kleine manieren ergonomischer is, en opnieuw die kleine koperen knop die is gemaakt voor zon eenvoudige bediening op deel Marshall koptelefoon.

De Marshall Major 4 kan vanaf nu bij Marshall worden besteld voor $ 149, £ 129 of € 149 en wordt op 14 oktober van dit jaar uitgebracht.

Geschreven door Max Freeman-Mills.