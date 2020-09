Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - X By Kygo, een Noors merk met koptelefoons afgestemd door DJ Kygo en deskundige geluidstechnici, heeft zijn nieuwste release in het VK gelanceerd na de eerdere lancering in de VS.

Ze worden Xellence genoemd en hebben een verlichte X en capacitieve aanraaktoetsen. Ja, ze bieden actieve ruisonderdrukking en zelfs een persoonlijke gehooridentificatie-technologie genaamd Mimi Sound Personalisation. Ze werken ook met een gratis Android- en iOS X by Kygo-app, die in realtime "het geluid van de Xellence aan uw behoeften kan aanpassen".

De oordopjes zijn IPX5-geclassificeerd voor zweet- en waterbestendigheid, wat betekent dat ze zowel regen als zweet kunnen weerstaan. De capacitieve aanraaktoetsen op de oordopjes bieden toegang tot afspeelknoppen, inclusief de mogelijkheid om de spraakassistenten van Siri en Google Now te gebruiken. Je kunt ook oproepen beantwoorden en ontvangen met de oordopjes.

Je kunt zogenaamd 30 uur aaneengesloten speeltijd verwachten. Dat bestaat uit 10 uur vanaf de oordopjes zelf (of 8 uur met ANC geactiveerd) en 20 uur extra uit de meegeleverde draadloze oplaadcase. X by Kygo belooft twee uur batterijduur na 15 minuten opladen.

Andere coole functies zijn onder meer een omgevingsmodus, waarmee je je bewust kunt zijn van je omgeving zonder je muziek te stoppen, en de Xellence-hoofdtelefoon heeft een nabijheidssensor, die functies mogelijk maakt zoals het automatisch pauzeren van muziek wanneer de oordopjes van je oren worden verwijderd.

Ten slotte ondersteunen ze Bluetooth 5.0-, aptX- en AAC-codecs. De X by Kygo Xellence is nu verkrijgbaar in zwart of wit voor £ 179 ($ 239).

Geschreven door Maggie Tillman. Bewerken door Dan Grabham.