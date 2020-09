Skullcandy Crusher Evo-blikken integreren Tile-tracking, Audiodo custom tuning en Haptic Bass

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Skullcandy heeft de nieuwste versie van zijn Crusher-hoofdtelefoon uitgebracht, met de naam Crusher Evo, en belooft een reeks technische updates om je hoofdtelefoon nog beter te maken.

Op het gebied van geluid heeft Skullcandy zijn bassysteem verbeterd in de nieuwste Sensory Haptic Bass, ontworpen als een meeslepende baservaring die je echt voelt.

"Skullcandy-fans hebben altijd van Crusher gehouden omdat het echt een unieke meeslepende baservaring biedt. Gebruikers kunnen niet alleen naar hun muziek of films luisteren, maar ze ook echt voelen", aldus Jeff Hutchings, Chief Product Officer van Skullcandy. .

Om de koptelefoon beter te laten klinken, heeft Skullcandy ook geluidspersonalisatie technologie van Audiodo geïntegreerd. Dit wordt bestuurd door de Skullcandy-app en laat de gebruiker vervolgens een geluidstest uitvoeren om de koptelefoon op hun oren af te stemmen om een persoonlijk profiel te creëren.

Naast de batterijduur van 40 uur en ondersteuning voor stemassistenten zoals Siri en Google Assistant, zet de Crusher Evo ook de samenwerking van Skullcandy met Tile voort , wat betekent dat deze koptelefoon direct via Bluetooth kan worden gevolgd.

Via de Tile-app kun je verbinding maken met de koptelefoon, zodat je deze kunt lokaliseren of de laatste locatie kunt bekijken waar de koptelefoon is gezien, zodat je kunt terugkeren naar waar je hem hebt achtergelaten.

De hoofdtelefoon kan plat worden opgevouwen, wordt geleverd met een draagtas en heeft ook een optionele 3,5 mm-kabel voor aansluiting op een apparaat dat geen Bluetooth ondersteunt, zoals een vliegtuig.

De Skullcandy Crusher Evo is nu verkrijgbaar voor £ 149,99 of € 169,99.

Geschreven door Chris Hall.