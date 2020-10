Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het in Beijing gevestigde elektronicabedrijf Xiaomi staat op het punt om de wereldwijde doelen voor mobiele draadloze oplaadtechnologie te verplaatsen.

Het beschikt al over de snelste draadloze oplaadtechnologie die beschikbaar is op een bestaande telefoon, maar nu heeft het aangekondigd dat het een nog snellere 80 W draadloze oplaadmethode heeft ontwikkeld die een batterij van 4000 mAh tot 50 procent kan bijtanken in acht minuten of 100 procent in 19 minuten.

Xiaomi demonstreerde zijn nieuwste draadloze oplaadtechnologie op een aangepaste Mi 10 Pro (zoals te zien in de video hierboven). Deze nieuwe oplaadmethode bouwt voort op de oplaadmethode van 50 W van de Mi 10 Ultra , die in 40 minuten 4500 mAh volledig kan opladen.

Snel draadloos opladen is overal populair, maar misschien wel meer in China.

Het in China gevestigde Oppo heeft een 65W-methode ontwikkeld die naar verluidt een 4000 mAh-batterij in 30 minuten oplaadt, maar deze wordt nog niet aangeboden op een bestaande telefoon. En een ander Chinees bedrijf, OnePlus , heeft een oplader van 30 W die bij de 8 Pro past.

Ondertussen heeft Apple onlangs in de VS MagSafe aangekondigd dat naar 15W gaat.

Xiaomi heeft niet gezegd wanneer je een telefoon kunt kopen met zijn 80 W draadloze oplaadtechnologie. Maar we vermoeden dat het niet te lang zal duren.

Geschreven door Maggie Tillman.