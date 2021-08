Xbox Cloud Gaming bèta is eindelijk hier voor Windows 10

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Microsoft brengt vandaag native Cloud Gaming-ondersteuning naar de officiële Xbox-app op Windows 10-apparaten.

Hoewel de lancering geen definitieve release of een bredere openbare bèta is, kunnen degenen die graag willen zien waar het allemaal om draait met betrekking tot gamestreaming, dit vandaag doen door simpelweg deel te nemen aan het Windows Insider-programma hier.

Voor degenen die niet bekend zijn, Xbox Cloud Gaming is een service die lijkt op Netflix , maar dan voor videogames. In wezen zijn gebruikers verbonden met een door Microsoft gehoste Series X in de cloud, waarmee u vervolgens kunt communiceren met behulp van een gamecontroller die op uw pc is aangesloten, en uiteindelijk een service biedt die de ervaring van het gebruik van een echte console die u in je eigen huis.

Je kunt je niet direct aanmelden voor Xbox Cloud Gaming, omdat het een functie is binnen Microsofts totale pakketaanbod van Xbox Game Pass Ultimate , dat $ 14,99 / £ 10,99 per maand kost. Het bedrijf heeft echter een promotie waarbij nieuwe abonnees hun eerste maand kunnen krijgen voor slechts $ 1 / £ 1.

Misschien wel het beste deel van de streamingdienst van Microsoft is dat het bezit van een Xbox nu volledig optioneel is. Je hebt toegang tot een bibliotheek van meer dan 100+ games met het maandelijkse abonnement, ongeacht of je de console daadwerkelijk bezit of niet. Als je wel een Xbox hebt, wordt je abonnement echter versterkt door de toevoegingen van EA Play en Xbox Live Gold voor toegang voor meerdere spelers. Je kunt hier alle voordelen en functies van een Xbox Game Pass Ultimate-abonnement lezen en de volledige lijst van de 22 ondersteunde landen van de officiële Xbox-redactie hier bekijken.