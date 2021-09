Microsoft kondigt op 22 september nieuwe Surface-producten aan

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Microsoft heeft vandaag bericht gestuurd over een nieuw productevenement gepland voor 22 september, waar het bedrijf naar verwachting hun line-up van nieuwe Surface-apparaten zal onthullen, waaronder de eerste opvolger van de opvouwbare Surface Duo en een nieuwe Surface Book- laptop waarvan wordt aangenomen dat ze beide krijgen. een nieuwe naam en een ingrijpende redesign.

De Surface Duo, die aanvankelijk werd gelanceerd voor een oogverblindende $ 1.399 / £ 1.349, was de eerste stap van Microsoft op de opvouwbare markt, met twee afzonderlijke 5,6-inch schermen die werden afgesloten met een laptopachtig scharnier in tegenstelling tot een enkel opvouwbaar scherm door Samsung, zoals te zien is. op de Galaxy Z-lijn.

Volgens wat we verwachten van een aanstaande vierde generatie Surface Book, gaat het gerucht dat Microsoft van plan is om de Surface Book-naam helemaal te schrappen en in plaats daarvan de laptop te hernoemen naar iets in de trant van de Surface Laptop Studio of de Surface Laptop Pro. Naar verluidt is Microsoft van plan om de rebranding te combineren met een ingrijpend herontwerp, waarbij het apparaat naar verwachting zijn afneembare scherm zal verliezen, maar in plaats daarvan een iPad Pro Magic Keyboard-achtig systeem zal bevatten met een dubbele scharnieropstelling waar gebruikers kunnen heffen of trekken het scherm dichter naar hen toe.

De Studio-branding die Microsoft naar verwachting zal gebruiken, komt van de Surface Studio die Microsoft in 2016 introduceerde, waar de softwaregigant een grote sprong maakte bij het ontwerpen van een echt innovatieve nieuwe alles-in-één desktop-ervaring waarmee gebruikers de oriëntatie van de weergeven als ze ervoor kiezen om erop te tekenen met de Surface Pen of 3D CAD-werk te doen en zo.

Microsoft zou in ieder geval een hele reeks unieke en interessante producten moeten onthullen op 22 september, dus houd ons in de gaten, want we bespreken het allemaal wanneer de grote dag komt.

