(Pocket-lint) - Tenzij je een professionele Hollywood-editor bent, is de kans groot dat de duurste monitor op consumentenniveau die je kent en die redelijkerwijs ook voor jou beschikbaar is, Apples Pro Display XDR is.

Die monitor kost maar liefst $ 4999 / £ 4.599 voor een 32-inch 6K-eenheid met standaard glastextuur, of een nog verbazingwekkendere $ 5999 / £ 5.499 voor een exemplaar met de speciale nano-textuur van Apple, die verondersteld wordt directe lichtverblinding te verminderen . Let wel, dit komt allemaal voor de optionele maar zeer aangemoedigde "Pro Stand", die je een extra grand zal opleveren, ongeacht aan welke kant van de vijver je woont.

Voer LG en hun ultra-premium, UltraFine-alternatief in.

Ik heb hier eerder de toon gezet met de Pro Display XDR-prijzen, zodat het prijskaartje van $ 2999 of $ 3999 / £ 3299 waar LG hier om vraagt, zodat je een van deze OLED-monitoren in handen kunt krijgen, net iets minder prikt.

Maar verdomd, zullen deze monitoren je een geweldig beeld bezorgen.

LG kondigde de UltraFine OLED Pro aan op CES 2021 en het is de eerste externe OLED-monitor die het bedrijf ooit heeft uitgebracht.

De LG UltraFine OLED Pro is nu beschikbaar en wordt verkocht in twee verschillende modellen. De eerste is een OLED 4K 27-inch eenheid voor $ 2999, en de tweede en ster van de show hier is een enorm prachtig 32-inch OLED 4K-scherm dat binnenkomt (met standaard en al!) voor $ 3999 / £ 3299.

In het VK lijken de levertijden ongeveer 10-12 weken te zijn, en in de VS markeert de in New York gevestigde tech-retailer B&H beide monitoren als een "nieuw item - binnenkort beschikbaar", met releasedatums variërend van 16 juli, die is natuurlijk al verstreken, tot 11 oktober voor de 27”-versie.

Met name, hoewel deze monitoren een trefzekere zegen lijken voor de externe Mac-monitorgemeenschap, bieden ze op de een of andere manier geen native Thunderbolt-ondersteuning in tegenstelling tot hun niet-OLED- varianten van minder dan £ 1000 die momenteel in de Apple Store worden verkocht. Ze hebben natuurlijk wel USB-C-poorten met 90 W doorvoervermogen, genoeg om een 16-inch MacBook Pro volledig van stroom te voorzien bij maximale workloads.

U kunt de LG UltraFine OLED Pro 32” van B&H in de Verenigde Staten hier vooraf bestellen.

Als je in het VK bent, bestel dan hier de LG UltraFine OLED Pro 32 ".