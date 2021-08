Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Intel heeft aangekondigd dat het bedrijf de discrete grafische ruimte zal betreden en vanaf 2022 speciale GPUs zal maken voor zowel desktops als laptops.

Het bedrijf wordt gebrandmerkt als Intel Arc en is van plan om rechtstreeks te concurreren met Nvidia en AMD in het steeds groter wordende pc-gamingrijk. Ik zeg gamen en niet videobewerking, 3D-rendering of cryptomining, want op basis van de eerste aankondiging maakt Intel duidelijk dat dit nieuwe GPU-merk wordt gepositioneerd om het tegen elkaar op te nemen als een haalbare videogameoptie onder de eerbiedwaardige Intel-merknaam.

De eerste set op Arc gebaseerde GPUs wordt verwacht in Q1 2022 en wordt genoemd onder de codenaam Alchemist. Hoewel het momenteel onduidelijk is of Intel in eerste instantie ernaar streeft deze GPUs te positioneren tegen de meest high-end marktconcurrenten of liever te strijden om ruimte in de middelste en lagere niveaus - hoe dan ook, het bedrijf lijkt de markt te betreden met een aantal behoorlijk luxe functies .

Ten eerste is er ondersteuning voor realtime raytracing, wat de afgelopen twee jaar een rage is geweest als het volgende grote ding om de graphics van videogames veel meer op het echte leven te laten lijken. De meest interessante onthulling is echter een Intel-softwarefunctie (ook gebrandmerkt onder de naam Arc), die een AI-aangedreven supersampling-methode zal zijn - vergelijkbaar met de Deep Learning Super Sampling-functie (DLSS) die voor het eerst werd aangekondigd door Nvidia en de FidelityFX Super Resolution (FSR) die AMD kort daarna als concurrent aankondigde. Om kort te zijn, met dit soort AI-aangedreven supersampling-methoden kunnen videogames met een lagere resolutie worden opgeschaald naar een hogere resolutie en een verhoging van de framesnelheid zien zonder prestatieverlies.

We zullen nog een tijdje moeten wachten om te zien hoe Intels antwoord op Nvidias DLSS en AMDs FSR is, maar bekijk in de tussentijd de korte clip die op hun Twitter is vrijgegeven en waarin enkele games op de GPU worden getoond. Hoewel er geen enorme AAA-games worden getoond, geeft Intel ons een voorproefje van games zoals Days Gone, Metro Exodus, PUBG: Battlegrounds en natuurlijk de eindeloos meme Crysis Remastered Trilogy.

Bekijk hieronder de promotievideo van Intel voor zijn nieuwe Arc GPU.

Om meer te lezen over wat Nvidas DLSS is, klik hier om onze samenvatting te bekijken . Als je meer wilt weten over AMDs antwoord daarop, FSR, klik dan hier.