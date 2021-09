Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Eindelijk is het donkere thema voor Google Zoeken eindelijk hier op internet zonder extra extensies, uitnodigingen of lastige tijdelijke oplossingen .

Officiële bevestiging van een donkere modus voor s werelds populairste webbrowser werd voor het eerst aangespoord in 2019, maar alle implementaties waren beperkt tot Android-gebruikers, gebruikers van de Google-app of willekeurige gelukkigen die een prompt op hun zoekpagina ontvingen met de vraag of ze graag een experimentele versie van het donkere thema inschakelen. Niet dat er veel te testen lijkt te zijn als het gaat om het veranderen van de achtergrondkleur van een webpagina, maar Google heeft letterlijk jaren besteed aan het zorgvuldig uitwerken van het proces om een meer in het oog springende donkere modus op het web voor iedereen uit te brengen.

Het gedoe lijkt eindelijk ten einde te komen, met een nieuw bericht op de ondersteuningsblog van Google door een geverifieerde Google-medewerker Hung F., de "Product Support Manager" heeft gebruikers laten weten dat "Donker thema nu beschikbaar is voor alle Google Zoeken op desktop" .

Om het donkere thema in te schakelen, tik je op het tandwielpictogram dat in de rechterbovenhoek van het scherm verschijnt nadat je een zoekopdracht hebt uitgevoerd. Onderaan dat menu zou je een schakelaar moeten zien voor " Donker thema: uit ". Geef dit een snelle tik en je zou je webpagina onmiddellijk moeten zien veranderen.

U kunt ook proberen via Instellingen te zoeken, Zoekinstellingen te vinden en vervolgens op Uiterlijk te tikken voordat u het zoekthema op Donker zet .