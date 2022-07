Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

LONDON (Pocket-lint) - Apple heeft een nieuwe winkel geopend in het Verenigd Koninkrijk op Brompton Road, gelegen tussen de prestigieuze Knightsbridge warenhuizen Harrods en Harvey Nichols, en het is prachtig.

Apple Brompton Road gaat op donderdag 28 juli 2022 om 16.00 uur open voor het publiek en in het weekend vinden er verschillende evenementen plaats om de opening te vieren.

De aftrap wordt gegeven met een paneldiscussie met Nguyen, Cutting en Just Blaze over de creatie van "United Visions" - een augmented reality-ervaring ter ere van de dichter en schilder William Blake. Er is ook een Spatial Audio luistersessie door de Londense kunstenares Nina Nesbitt.

Voor de Fitness+-fans onder ons: trainers Cory Wharton-Malcolm, Jamie-Ray Hartshorne, Kim Ngo en Jonelle Lewis zullen samen met Jay Blahnik, vice president Fitness Technologies van Apple, een vraag- en antwoordronde in de winkel houden, gevolgd door een loopwedstrijd van 3 km en 5 km in Hyde Park.

Na de openingssessies is er tot en met oktober elke laatste donderdag van de maand een Brompton-serie.

Wat de winkel zelf betreft, is Apple Brompton Road de eerste winkel in het Verenigd Koninkrijk met een Pick Up-service. Klanten die online Apple producten kopen, kunnen deze in een speciale ruimte in de winkel ophalen zonder in de rij te hoeven staan of te hoeven wachten tot een van de medewerkers beschikbaar is.

Zoals je zou verwachten, staan in de winkel - die prachtige hoge plafonds, boogramen en 12 Siciliaanse ficussen heeft - ja echt (en je kunt er aan de voet van zitten) - alle Apple producten uitgestald, zodat je alle kleuren van elk apparaat kunt zien, zoals de MacBook Air (2022) en iPhone-modellen, en verschillende accessoires en producten in levenden lijve kunt zien.

Pocket-lint had een preview van de winkel voordat hij openging en je kunt door de galerij hierboven bladeren om een idee te krijgen van hoe hij eruit ziet voordat hij opengaat. Laten we zeggen dat het erg mooi is.

Geschreven door Britta O'Boyle.