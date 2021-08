Apple heeft meerdere productlanceringen gepland voor september

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Apple heeft meerdere keynote adressen voorzien voor de maand september, waar de Cupertino bedrijf is van plan op de aankondiging van hun volledige line-up van producten vlak voor de start van het vakantieseizoen, DigiTimes claims.

Dit jaar komen er grote updates voor de MacBook Pro-lijn , waarbij Apple naar verwachting de populaire laptops een compleet nieuw ontwerp zal geven dat visueel lijkt op de nieuwe Apple siliconen iMac die eerder dit jaar werd uitgebracht. Bereid je voor op nieuwe 14-inch en 16-inch varianten met een krachtigere M1X-processor, zeven kleurkeuzes en de langverwachte verwijdering van de alom uit de gratie geraakte Touch Bar.

Voor een overzicht van alles wat we weten over de aanstaande opnieuw ontworpen MacBook Pros, klik hier.

Wat we verwachten dat een aanstaande opnieuw ontworpen MacBook Pro of Air er ongeveer zo uit zal zien. Render door FrontPageTech .

Verder wordt verondersteld te zijn aangekondigd: een bijgewerkte instapmodel 9e generatie iPad met een snellere processor, een opnieuw ontworpen 6e generatie iPad mini en de nieuwe Apple Watch Series 7 , die naar verwachting ook een nieuw volledig plat chassis zal hebben, evenals een verbeterde display-lamineringstechniek.

En natuurlijk komt dit jaar zoals altijd is de nieuwe iPhone 13-serie , die we uitgebreid in onze gerucht roundup hebben gedekt hier . Hoewel de smartphone geen enorm herontwerp zal zien, lijkt de inkeping waarschijnlijk voor het eerst sinds de introductie in 2017 op de iPhone X eindelijk te krimpen.

Vorig jaar verspreidde Apple zijn productaankondigingen na de zomer over de maanden september, oktober en november. Als het rapport van DigiTimes echter klopt, zullen we tegen het einde van volgende maand heel veel nieuwe Apple-technologie zien – hopelijk verminderen van eventuele microchiptekorten die nog steeds van kracht zijn als gevolg van de COVID-19-pandemie.

Ter referentie: DigiTimes heeft een nauwkeurigheidsclassificatie van 61 procent volgens AppleTrack.

Klik hier voor het laatste nieuws over wat we weten over de aankomende iPhone 13. Tik hier voor informatie over de opnieuw ontworpen 6e generatie iPad mini .