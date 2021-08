Hoe u uw Mac kunt resetten

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Dit zijn de stappen die u moet nemen voordat u een nieuwe eigenaar voor uw Mac vindt.

Nog maar een paar jaar geleden, als je je computer wilde verkopen, hoefde je je alleen maar zorgen te maken dat al je gegevens werden gewist en dat het scherm vlekkeloos was.

Nu, in het tijdperk van iCloud en een steeds groter wordend Zoek mijn-netwerk, moet je een paar extra stappen nemen voordat je ervoor zorgt dat je apparaat klaar is om online te worden verkocht en een nieuw huis te vinden. We hebben je hieronder wegwijs gemaakt.

De eerste dingen eerst, en dit is de grote: verwijder de Mac uit je Zoek mijn-account. Alsjeblieft, je zult dit moeten doen, en dit is waarom.

Veel kopers van eBay en Craigslist zijn in het nauw gedreven nadat ze een tweedehands Mac hadden gekocht, om te beseffen dat de computer nog niet was verwijderd uit het Find My-netwerk van de oorspronkelijke eigenaar. Dit voorkomt dat de nieuwe eigenaar inlogt op zijn eigen iCloud-account, waardoor de Mac in feite onbruikbaar wordt totdat de oorspronkelijke eigenaar actie onderneemt.

Gelukkig kan de oorspronkelijke eigenaar de situatie op afstand verhelpen als ze zich ooit in deze positie bevinden nadat ze hun Mac hebben verkocht. Ze hoeven alleen maar online te gaan en de webbrowserversie van iCloud te bezoeken . Tik daar op Zoek mijn en bovenaan het scherm zie je een lijst met al je apparaten. Binnen die lijst kun je eenvoudig op X drukken om een apparaat uit je account te verwijderen.

Als je in het verleden hebt geïnvesteerd in het Apple-ecosysteem, zul je misschien verbaasd zijn over het aantal apparaten dat daar wordt vermeld. Er kan verwarring ontstaan als u uw "Apparaten" in uw iCloud-instellingen bekijkt, omdat u daar alleen uw actieve dagelijkse stuurprogrammas ziet - apparaten die momenteel zijn aangemeld bij iCloud en verbonden met internet.

Op het Zoek mijn-netwerk is de kans echter groot dat een handvol van uw oude iPads, laptops of iPhones daar "niet beschikbaar" rondhangen omdat de batterij erop al in tijden niet is opgeladen. Hoe dan ook, het is altijd belangrijk om te onthouden dat je elk Apple-apparaat dat je verkoopt uit je Zoek mijn-account haalt, zodat je geen spelfouten maakt voor de volgende eigenaar.

Apple raadt u verder aan om het NVRAM van uw apparaten te resetten voordat het van eigenaar verandert, en dit zou maar een moment moeten duren, dus dit is wat u moet doen.

Zet je Mac uit Eenmaal uitgeschakeld, zet u hem weer aan terwijl u de toetsen Option, Command ⌘, "P" en "R" ongeveer 20 seconden ingedrukt houdt.

En dat is het. Het NVRAM op uw computer, dat betrekking heeft op bepaalde beveiligingsfuncties, is opnieuw ingesteld. Dat was gemakkelijk.

Nu je je NVRAM opnieuw hebt ingesteld en het apparaat uit je Zoek mijn-netwerk hebt gehaald, moet je je afmelden bij iCloud in Systeemvoorkeuren. Om dit te doen, opent u eenvoudig Systeemvoorkeuren > Apple ID > klik vervolgens op Overzicht of iCloud, afhankelijk van het besturingssysteem dat u gebruikt > Tik op Afmelden. Na een waarschijnlijke wachtwoordprompt bent u helemaal klaar en kunt u aan de slag.

Als u echter nog geen back-up van uw gegevens hebt gemaakt met iCloud, moet u dat eerst doen voordat u zich afmeldt. Om er zeker van te zijn dat je een recente back-up van al je Mac-bestanden hebt voordat je deze verkoopt, ga je naar dezelfde iCloud-instellingenpagina in Systeemvoorkeuren en kijk je of er naast alles in de lijst een blauw vinkje staat. Als dit het geval is, betekent dit dat er een back-up van die bestanden wordt gemaakt en veilig wordt opgeslagen in iCloud. Als u in plaats daarvan alleen een leeg wit vak ziet, moet u deze natuurlijk inschakelen voordat uw gegevens online worden geüpload.

Eindelijk zijn we eindelijk klaar voor het wissen van de gegevens. Nu u weet dat al uw bestanden en informatie zowel veilig zijn geüpload naar iCloud als correct zijn uitgelogd en verwijderd uit uw account, wilt u het volgende doen:

Zet je Mac helemaal uit. Druk op de aan/uit-knop terwijl u zowel de Command ⌘- als de "R"-toets ingedrukt houdt. Laat niet minstens vijf tot vijftien seconden los. Selecteer in het macOS-menu Hulpprogrammas Schijfhulpprogramma. Selecteer de bovenste schijf in het menu aan de linkerkant en druk vervolgens op Wissen. Het kan je vragen om de schijf te hernoemen en uit een aantal menu-instellingen te kiezen, maar je kunt ze voorgeselecteerd laten zoals ze zijn. Nadat u het wissen hebt bevestigd, sluit u Schijfhulpprogramma af en keert u terug naar het hoofdmenu van macOS-hulpprogrammas. Selecteer MacOS opnieuw installeren en volg de aanwijzingen om een nieuwe kopie van het nieuwste besturingssysteem te installeren.

Daar is het, mensen - dat is alles. Het proces duurt een paar minuten tot meer dan een uur, maar aan het einde ervan draait je computer een schone kopie van de nieuwste macOS zonder enige banden met je persoonlijke bestanden of iCloud-account . Je zou er helemaal klaar voor moeten zijn om je Mac nu aan de nieuwe eigenaar te geven, en geniet van de gemoedsrust in de wetenschap dat je geen boze telefoontjes na de verkoop zult ontvangen over hoe je Apple ID nog steeds op de een of andere manier verbonden is met je oude machine.

Voordat u zich afmeldt, is het echter de moeite waard om op te merken dat Apple zich bewust lijkt te zijn van de omslachtige aard van het overzetten van apparaten. In de nieuwste bètas van iOS 15 is een functie toegevoegd aan Instellingen genaamd "Bereid je voor op nieuwe iPhone / iPad". Deze optie neemt alle handmatige arbeid uit het proces en vereenvoudigt een iOS-overgang tot slechts één eenvoudige stap.

Vingers gekruist voor de volgende macOS biedt een "Verkoop Mac"-optie, waardoor een NVRAM-reset, iCloud en Zoek mijn-apparaat verwijderen, en OS opnieuw installeren slechts een enkele menuklik verwijderd is. Maar tot die tijd zijn deze bovenstaande stappen de beste keuze.