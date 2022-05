Zero to Hero, de evolutie van de DEX en Quitriam Finance

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Decentralised Exchanges (DEX) zijn de veiligste manier om cryptocurrencies te verhandelen. In tegenstelling tot een gecentraliseerde exchange (CEX), zoals Binance, heb je bij de aankoop van crypto's van een DEX onmiddellijk de volledige eigendom van dat activum. Er is geen bemiddelende derde partij die de uitwisseling faciliteert. Dit is de reden waarom wanneer u koopt van een CEX, u niet de eigenaar bent van het actief in kwestie totdat u het opneemt in een bepaalde portefeuille. Zolang het zich op de beurs bevindt, heeft u geen controle over dat token.

Dit kan de vraag oproepen waarom iemand zou willen handelen op een CEX als je niet eens eigenaar bent van de onderliggende waarde aan het einde van het proces. Om die vraag te beantwoorden, moeten we in de geschiedenis van de DEX op het Ethereum (ETH) netwerk duiken.

Ethereum was de eerste beweger in de Layer 1 en DeFi ruimte en verblijft nu onder het pseudoniem van de koning der altcoins. Het grootste probleem met de schaalbaarheid van ETH zijn de volatiele maar consequent te hoge gasprijzen.

Gas fees zijn de prijs die je moet betalen om een transactie uit te voeren op een netwerk. Typisch is de token die je gebruikt in transacties de centrale munt van het netwerk, in dit geval, ETH. Afhankelijk van de blockchain, kan dit echter verschillen.

Vóór de inzet van schaalbaarheidshulpmiddelen zoals Polygon Matic, zaten de ETH-prijzen comfortabel rond de $100. Stel je voor, je koopt $400 van een bepaalde valuta als investering en je komt een gasprijs van 25% tegen... Ja.

Nu, deze rubriek is misschien een beetje overhaast. Met meer dan $650 miljard aan totale waarde opgesloten in het Ethereum netwerk, is het onwaarschijnlijk dat een project in staat zal zijn om de koning omver te werpen. Het onderstreept echter wel de opwinding die rond deze nieuwe DEX en het DeFi protocol hangt.

Quitriam Finance incorporeert de decentralisatie van een DEX met multichain mogelijkheden. Op een DEX zoals Uniswap, zou je, als je een ERC-20 token wilt kopen, één methode krijgen om de transactie uit te voeren. Eén methode en één ETH-gasprijs, met hoge slippage - slippage is de hoeveelheid afwijking tussen de verwachte gasprijs en de werkelijke gasprijs wanneer u de transactie bevestigt.

De QTM Decentralised Exchange biedt iets nogal radicaals. Quitriam werkt samen met enkele van de grootste blockchains die er zijn en biedt u de beste prijs voor gas met de minste slippage van een reeks blockchains. Als het een betere prijs en een beter benzinetarief kan vinden op het Solana netwerk, zal het automatisch de transactie vanaf die blockchain routeren. Jij hoeft niets te doen.

Sinds de lancering in april, is QTM momenteel met 90% gestegen en vertoont geen tekenen van stoppen. Voor een project zo vroeg in de ontwikkeling heeft het een verrassend gestage groei laten zien, wat meestal neerkomt op een project dat wordt gekenmerkt door stabiliteit met sterke fundamentals. De zeldzame combinatie van gecentraliseerde beurstransactiekosten met cross-chain functionaliteit allemaal samengevoegd in één DEX is echt een indrukwekkende prestatie.

Het is dan ook geen verrassing dat dit project een sterke aanwezigheid en aanhang krijgt op sociale media platforms. Het lijkt niet alleen momentum te verzamelen, maar ook een gemeenschap die echt in het project gelooft. Nu de eerste fase van de voorverkoop eindigt op 9 mei, zijn de mogelijkheden om deze toekomstige hoogvlieger DEX te kopen bijna op. Wees niet te laat!

