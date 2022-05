Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De huidige risicomijdende handelsomgeving is misschien wel het tegenovergestelde van waar het in de cryptocurrency markt om draait. Prijsschommelingen die grotendeels betekenisloos zijn, worden vaak gebruikt om de cryptomarkt te categoriseren als zijnde bullish of bearish. Dit wordt benadrukt als gevolg van sociale media-activiteit, memes en andere abnormale gebeurtenissen. Als gevolg van de onrust op de markt zijn er een overvloed aan oververkochte crypto's die u kunt toevoegen voor potentieel aanzienlijke winsten op de weg.

Vanaf het begin is de cryptocurrency markt ongelooflijk volatiel geweest. We hebben gezien hoe de prijzen de ene dag kunnen pieken en de volgende dag kunnen omkeren. De huidige bearmarkt heeft echter het vertrouwen van beleggers verbrijzeld, wat impliceert dat het tijdperk van grote winsten in de sector voorbij is.

Slimme ontwikkelaars zijn hier echter tegen in opstand gekomen door voorverkopen te introduceren, waarbij investeerders een token kunnen kopen voor de lancering tegen een lage prijs. Deze praktijk blijkt de ROI van vroege kopers te vermenigvuldigen en de rijkdom te repliceren die in de jaren 2010 door cryptocurrency bubbels werd geproduceerd.

Ongeacht hoe de markt zich nu voelt, is het duidelijk dat cryptocurrencies een blijvertje zijn. De veranderingen die de pandemie teweeg heeft gebracht zijn blijvend, en onderzoek wijst uit dat de markt tot 2030 met meer dan 12,5% zal groeien. Ondanks het bearish geluid is er dus veel om enthousiast over te zijn in de markt.

Denk aan Ethereum (ETH) en Solana (SOL), die populaire keuzes op de markt zijn, evenals het nieuwe liquiditeitsprotocol, Calyx Token (CLX), dat net zijn voorverkoop is ingegaan en waarvan het nieuwe protocol zinspeelt op explosieve groei bij de lancering.

Ethereum (ETH) is misschien wel de meest gebruikte cryptocurrency in termen van praktische bruikbaarheid. Het heeft de afgelopen jaren aanzienlijke tractie gewonnen en bevindt zich, volgens schattingen van analisten, nog steeds in de beginfase van zijn groeiverhaal.

De aankomende update van het netwerk zal het omzetten van een proof-of-work naar een proof-of-stake model. De nieuwe update zal de transactiekosten aanzienlijk verlagen, de efficiëntie van het protocol verhogen en de verwerkingssnelheden verhogen. De update zal toevoegen aan Ethereum's (ETH) reeds ontluikende lijst van use-cases en zou de cryptocurrency zelfs Bitcoin (BTC) kunnen zien inhalen als de dominante blockchain.

Ethereum (ETH) zou volgens Cathie Woods van ARK Investment in de komende tien jaar een marktkapitalisatie van meer dan $20 biljoen kunnen bereiken. Veel hiervan is te danken aan het feit dat het de eerste programmeerbare blockchain is, die een groeiend ecosysteem van DeFi-diensten en dApps mogelijk maakt, evenals NFT's; het was vorig jaar goed voor 78% van alle NFT-verkopen en heeft $ 114 miljard geïnvesteerd in DeFi-toepassingen.

Solana (SOL) was een van de meest succesvolle cryptocurrency-investeringen van het jaar. Van januari 2021 tot november 2021 steeg SOL met meer dan 15.000% en bereikte een hoogtepunt van $250. Sindsdien is het echter van een klif gevallen en verloor het meer dan 60% van zijn waarde. Niettemin heeft het een van de sterkste bull cases van de sector, waardoor het een uitstekende langetermijnbelegging is.

Solana (SOL) staat bekend om zijn snelheid en efficiëntie, twee factoren die cruciaal zijn voor het succes van een blockchain. Bovendien bevat het smart contract functionaliteit, die ontwikkelaars kunnen gebruiken om dApps te creëren. Het platform is in staat om een verbazingwekkende 65.000 transacties per seconde te verwerken tegen een gemiddelde kostprijs van slechts $0,00025 per transactie.

Solana (SOL) is extreem populair geweest in de ontwikkeling van dApps en NFTs. In het afgelopen jaar is het netwerk gegroeid van 70 naar meer dan 5.000 projecten. Bovendien heeft de blockchain gedurende meerdere maanden consequent de tweede plaats ingenomen in NFT volumes, waardoor Ethereum (ETH) een run voor zijn geld kreeg.

Toch blijft Solana's (SOL) marktkapitalisatie een fractie van die van Ethereum (ETH), wat aangeeft dat het nog steeds een enorme groeibaan voor zich heeft.

Calyx Token (CLX) toont nu al veel potentieel, aangezien het een van de weinige cryptocurrencies is die erin geslaagd is om opschudding te veroorzaken in de cryptogemeenschap nog voor de lancering.

Calyx Token (CLX) deed voor het eerst hoofden op hol slaan toen zijn ambitieuze White Paper onthulde dat het liquiditeitsprotocol tot doel zou hebben om instant trade te introduceren, waarbij kopers hun crypto onmiddellijk kunnen inwisselen in een enkele transactie zodra daarom wordt gevraagd. Bovendien worden minimale gaskosten beloofd omdat Calyx (CLX) zal werken door liquiditeit van meerdere protocollen te sourcen.

Bovendien zal Calyx Token (CLX) waarschijnlijk veel boeren aantrekken vanwege de lucratieve stimulansen die het zal bieden. Ten eerste, door bij te dragen aan gemeenschappelijke liquiditeitspools, kunnen liquiditeitsaanbieders een percentage verdienen van de vergoedingen van uitgevoerde swaps. Er zullen ook privileges zijn voor degenen die geïnteresseerd zijn in staking; aangezien ze toegang krijgen tot de DAO, wat betekent dat ze kunnen deelnemen en stemmen op agenda's.

Calyx Token (CLX) zal naar verwachting ook een groot aantal gebruikers krijgen vanwege de totale decentralisatie, wat betekent dat het protocol zonder toestemming is, zodat gebruikers geen uitgebreide veiligheidscontroles en registratieprocessen hoeven te ondergaan die op zo veel beurzen gebruikelijk zijn.

Calyx (CLX) ondergaat een statische voorverkoop, waarbij de prijs tot de lancering hetzelfde zal blijven. Dit betekent dat het moeilijk is om in te schatten hoeveel het token zou kunnen groeien op basis van het huidige aantal kopers. Echter, gezien het feit dat Ethereum (ETH) en Solana (SOL) beide in voorverkoop zijn begonnen, kan worden voorspeld dat Calyx (CLX) een lange reis voor de boeg heeft in de crypto-sector.

https://presale.calyxtoken.io/register

https://calyxtoken.io

https://t.me/CALYX_TOKEN_OFFICIAL

https://twitter.com/CalyxToken

https://www.instagram.com/calyx_token