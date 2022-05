Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Openbaarmaking: De eigenaars van deze inhoud kunnen betaald worden om cryptocurrencies aan te bevelen. De inhoud op deze pagina, met inbegrip van eventuele positieve standpunten van Pacman Frog, Solana of Hedera is mogelijk niet neutraal of onafhankelijk. Dit artikel vormt geen financieel advies. U moet alleen investeren wat u zich kunt veroorloven te verliezen.



De wereld van cryptocurrencies heeft veel te bewonderen, omdat het mensen de kans geeft om meer controle te krijgen over hun financiële leven terwijl ze potentieel miljoenen dollars kunnen verdienen. Zelfs als u er niet van overtuigd bent dat cryptocurrencies het waard zijn om in te investeren, kunt u de steeds groter wordende beleggersgemeenschap niet negeren.

Degenen die bereid zijn om te investeren in cryptocurrencies zijn altijd op zoek naar betere mogelijkheden. Beleggers zijn meestal verward over de vraag of ze moeten investeren in een stabiele of nieuwere cryptocurrency met minder stabiliteit. Welnu, elk heeft zijn voor- en nadelen. In dit artikel geven we je drie geweldige opties om je zuurverdiende geld in te investeren, Pacman Frog (PAC), Solana (SOL), en Hedera (HBAR).

Met zijn recente voorverkoop heeft Pacman Frog (PAC) veel aandacht gekregen van potentiële beleggers, en meer mensen zullen toetreden naarmate de crypto ruimte zich blijft uitbreiden. Het heeft een toegewijd team dat de nieuwste academische inzichten bestudeert, gecombineerd met observaties op de financiële markten. Ze ontwikkelden een strategie met behulp van beproefde methoden, wat leidde tot de ontwikkeling ervan. Vanwege de aard van Pacman Frog (PAC) als een DAO, is het ontwikkelen van een sterke gemeenschap een van de belangrijkste doelen van cryptocurrencies. DAO is een gedecentraliseerde autonome organisatie die, naarmate ze groeit, samenkomt om beslissingen te nemen ten voordele van cryptocurrencies.

Dankzij verschillende slimme contracten en infrastructuur gebouwd op de blockchain, maakt deze cryptocurrency gebruik van het SOL-ecosysteem om volledig gedecentraliseerd, snel en betaalbaar te zijn. Het is ook uiterst intuïtief, wat gebruikers een uitstekende handelservaring biedt. Het is uniek in snelheid als het gaat om efficiëntie. Het kan bogen op 65.000 transacties per seconde, in tegenstelling tot Ethereum's (ETH) 30 Transacties per seconde. Daarom geloven cryptocurrency-experts dat het nuttig kan zijn voor een nieuwe generatie van transacties.

Bovendien wil het een gedecentraliseerde gemeenschap laten groeien door verschillende diensten aan te bieden in een steeds veranderende omgeving. Het wil een door de gemeenschap gerund bedrijf opbouwen dat zich richt op NFT's en Game Finance (GameFi). Het doel van het netwerk is om mensen wereldwijd bewust te maken van de verschillende moeilijkheden die blockchain en cryptocurrencies gemakkelijk kunnen oplossen.

Solana (SOL) is een van de volgende grootste blockchain-kandidaten. Het promoot snellere en lagere transactiekosten ten koste van centralisatie dan blockchains zoals Ethereum (ETH). Zijn geavanceerde technologie beschermt de blockchain tegen knelpunten en ernstige vertragingen. Het wordt echter geconfronteerd met het probleem van kwaadwillende hackers die problemen veroorzaken binnen het netwerk.

Solana (SOL) gebruikt zijn Proof of History model en het meer populaire en wijdverspreide Proof of Stake. De combinatie van deze modellen levert een zeer snel netwerk op. Het is ideaal voor de crypto-spelindustrie vanwege het hoge transactievolume en de snelheid. Alternatieve blockchains zijn meestal duur en traag, wat niet veel mensen zal aantrekken. Vanaf nu heeft het een marktkapitalisatie van meer dan $ 32 miljard, wat het de 6e grootste cryptocurrency ter wereld maakt.

Hedera (HBAR) laat zien dat zijn unieke technologie veel transacties tegelijk kan verwerken. Dat blijkt uit de indrukwekkende 6,5 miljoen transacties per dag, met een gemiddelde snelheid van 0,5 seconden per transactie. Het is een massabetalingssysteem dat het potentieel heeft om een serieuze concurrent te worden van grote marktleiders zoals Visa. Het wordt bereikt door de aanhoudende adoptie van cryptocurrencies over de hele wereld.

Hedera (HBAR) introduceerde de technologie genaamd Hashgraph, en deze technologie maakt Hedera beter dan veel andere blockchain alternatieven. Met Hashgraph is het beter in schaalbaarheid, kosten en snelheid. Zijn transacties hebben een gemiddelde kostprijs van slechts $0,0001 en bereiken normaal gezien in vijf seconden. Hedera beweert dat zijn systeem meer dan 1000 transacties per seconde aankan, beter dan de meeste systemen. Met een marktkapitalisatie van meer dan $3 miljard staat het momenteel op de 35e plaats van cryptocurrency's wereldwijd.