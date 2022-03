Bored Ape Yacht Club verhuist nu naar cryptocurrency

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Een gigant van de non-fungible token (NFT)-wereld heeft zijn aanpak verbreed - Bored Ape Yacht Club heeft een cryptocurrency gelanceerd.

Hoewel het niet de meest verrassende zet ooit is, is het toch een behoorlijk grote stap voor de vereniging, die voorheen in het teken stond van de exclusiviteit en prijsbarrière achter haar herkenbare aapportretten.

Nu, met de lancering van ApeCoin , klinkt het alsof er een beetje een web3-imperium zou kunnen ontstaan, met het token blijkbaar ingesteld om de meeste transacties aan te sturen die het kan controleren, inclusief pay-to-earn-games die in de maak zijn.

Het token zelf zal worden beheerd door een nieuwe instantie genaamd de ApeCoin DAO, onafhankelijk van de Club omwille van de schijnbare transparantie, hoewel de hoeveelheid controle die Yuga Labs (de makers van de Yach Club) zal hebben nog steeds veelzeggend zal zijn .

De vroege handel op de munt was niet verrassend behoorlijk volatiel, aangezien de waarde van de munt steeg tot ongeveer $ 40 voordat hij snel afgleed om zich te vestigen in de buurt van $ 8, een traject dat bekend zal zijn bij cryptocurrency-speculanten over de hele wereld.

Of het zichzelf als een belangrijk token kan cementeren, zal op zijn minst een paar maanden duren om vast te stellen, maar op basis van de merkherkenning die de Bored Ape Yacht Club afdwingt dankzij de goedkeuringen van beroemdheden, is dit waarschijnlijk niet het laatste wat je erover hoort.

Geschreven door Max Freeman-Mills.