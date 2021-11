FIFA test geautomatiseerde buitenspeltechnologie, kan worden gebruikt op WK

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - FIFA (de internationale voetbalorganisatie met verdachte moraal, niet het immens populaire voetbalspel met verdachte moraal) heeft laten zien dat haar moderne incarnatie niet langer bang is om te innoveren aan de technologische kant van het voetbal.

Sinds het gebruik van doellijntechnologie heeft het ook de wonderen van video-assisted scheidsrechters (VAR) in het spel gebracht, en nu kijkt het naar een nieuwe stap in dezelfde richting door een complex systeem te testen om automatisch buitenspelovertredingen te detecteren.

Voor alle duidelijkheid: dit zullen geen instant-fluitsignalen zijn als iemand een millimeter buitenspel staat - in plaats daarvan zullen 10 tot 12 cameras in elk stadion elke speler op de positie van het veld (en hun ledematen) tot 50 keer per jaar in de gaten houden. tweede.

Als er buitenspel wordt gesignaleerd, stuurt het systeem een waarschuwing naar de VAR op de speeldag, in plaats van de scheidsrechter op het veld af te leiden. het werd al opgemerkt door de grensrechter ter plaatse.

Het doel is om het aantal keren dat de VAR lang moet wachten om zorgvuldig te bepalen of buitenspel moet worden gegeven, te verminderen, hoewel het systeem zich uiteraard nog maar in een testfase bevindt. Het zal op zijn plaats zijn voor de komende Arab Cup, een kleiner toernooi op internationale schaal.

Als het daar echter een groot succes wordt, is de kans groot dat het systeem er is voor het WK 2022 in Qatar.