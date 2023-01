Tijdens de feestdagen gaat het erom je liefde en dankbaarheid te betuigen aan de mensen om je heen, of dat nu familieleden of vrienden zijn. Sommige mensen maken persoonlijk contact met hun geliefden, en anderen doen dat via cadeaus die vanuit verre oorden worden verstuurd. Of u nu geografisch samen bent of ver uit elkaar, u kunt nog steeds samen Kerstmis vieren met persoonlijke cadeaus waardoor zij zich speciaal voelen.

Het kiezen van het juiste kerstcadeau kan een uitdaging zijn. U moet iets vinden dat uw geliefden nodig hebben en willen, iets dat benadrukt hoe u hen echt begrijpt. Het is ook belangrijk om het geschenk te personaliseren - uw geliefden mogen nooit het gevoel hebben dat uw geschenk naar zomaar iedereen kan worden gestuurd. En er is geen betere manier om dat te doen dan met gepersonaliseerde kerstcadeaus.

Stuur dit jaar, in plaats van uren in de rij te staan bij een kerstwinkel, geschenken met gepersonaliseerde boodschappen en afbeeldingen! U kunt t-shirts, dekens, mokken, boeken of sweaters sturen met persoonlijke boodschappen of gekoesterde foto's en herinneringen. Dat maakt duidelijk dat het cadeau speciaal voor hen is ontworpen, en ze zullen zich u herinneren wanneer ze het cadeau gebruiken! En het mooiste is dat u nu tot 50 procent korting op deze cadeaus kunt krijgen met de promotiecode HOLIDAY.

Hieronder geven we 10 gepersonaliseerde kerstcadeau-ideeën voor uw geliefden!

Fleece dekens

Er is niets zo geruststellend als knuffelen voor het vuur met een lekkere fleecedeken en een mok koffie. U kunt een warme fleecedeken met leuke boodschappen of foto's van dierbare herinneringen sturen naar uw partners, vrienden en familie. Zo houdt u uw geliefden niet alleen warm met de deken, maar ook met uw herinneringen.

Koffiemokken

Iedereen houdt van koffie - het is het eerste wat de meeste mensen 's ochtends drinken. Stuur een gepersonaliseerde koffiemok naar je geliefden om hen te laten glimlachen met herinneringen aan jou. De koffiemok kan inside jokes, berichten of zelfs gewoon een foto van uw dierbare herinneringen bevatten. Dit zal hen helpen de ochtend goed te beginnen.

Kerstkaarten

Kerstkaarten zijn een nietje voor deze tijd van het jaar - je kunt niet zonder. Wanneer u uw kerstcadeaus presenteert, kunt u er het beste gepersonaliseerde kaarten bij doen die uitdrukken hoeveel ze voor u betekenen. U kunt enkele van uw meest dierbare herinneringen selecteren om op de kaart weer te geven, een collage maken van uw familiefoto's en berichten die hen doen glimlachen.

Afdrukken op canvas

Canvas prints zijn ideaal voor gezinnen met huisdieren en kinderen. Uw kinderen maken waarschijnlijk ernstige artistieke meesterwerken die u alleen met tape aan de muur kunt ophangen, wat geen recht doet aan hun creatieve vaardigheden. In plaats daarvan kunt u foto's maken van hun kunstwerken, er driedimensionale canvasprints van maken en ze in een drukbezochte ruimte van uw huis plaatsen!

Kalenders

Kerstmis is de ideale tijd om gepersonaliseerde kalenders te delen met uw dierbaren. Nu het jaar ten einde loopt, zijn ze op zoek naar nieuwe kalenders voor het komende jaar. U kunt een persoonlijke kalender ontwerpen met al uw dierbaarste herinneringen, en u kunt ook de belangrijkste data markeren, zoals de verjaardagen van uw kinderen, jubilea en meer.

Onderzetters voor dranken

Onderzetters voor dranken zijn essentieel voor alle huizen, maar ze zijn vooral belangrijk tijdens Kerstmis. Als u veel mensen in uw huis ontvangt, hebt u veel onderzetters nodig voor alle oppervlakken waar mensen hun drankjes neerzetten. Voor een extra kersttoets kunnen de onderzetters worden gepersonaliseerd met foto's van uw familie, eigenzinnige boodschappen of zelfs puzzelstukjes!

Fotoboeken

U kunt het afgelopen jaar vieren, inclusief de hoogte- en dieptepunten, met zorgvuldig geselecteerde foto's in een fotoboek! Dit is het ideale cadeau voor geliefden, vooral familie, omdat je een kroniek van jullie leven samen kunt maken. Zo kunt u niet alleen genieten van de nostalgie van het afgelopen jaar, maar creëert u ook een fysieke herinnering voor jaren later!

Pluizige kussens

Pluizige kussens zijn de ideale geschenken voor kinderen, ouders van kleine kinderen of ouders van huisdieren. U kunt schattige foto's van de kinderen en huisdieren op de kussens afdrukken om ze met uw dierbaren te delen. Telkens als ze op de gepersonaliseerde kussens gaan liggen, zal het voelen alsof ze knuffelen met hun kinderen en huisdieren! Dit is een geweldige manier om de meest gekoesterde herinneringen te bewaren en ervoor te zorgen dat ze goed zichtbaar zijn.

T-shirts

Als je wilt laten zien hoeveel je om je dierbaren geeft, ontwerp dan een gepersonaliseerd t-shirt speciaal voor hen. Als je het deelt met vrienden, kun je bijpassende t-shirts ontwerpen met inside jokes en eigenzinnige boodschappen. Als je het t-shirt met je familie deelt, kun je foto's afdrukken van je huisdieren, kinderen of dierbare momenten. Dit is de beste manier om je herinneringen uit het verleden te omarmen en te vieren.

Sweatshirts

Net als t-shirts kun je ook gepersonaliseerde sweatshirts ontwerpen voor je vrienden en familie. Terwijl t-shirts geweldig zijn voor regelmatig gebruik het hele jaar door, zijn sweatshirts perfect voor de vakantieperiode. Ben je het afgelopen jaar met je familie op vakantie geweest? Misschien kun je een foto van die reis gebruiken! Is er iemand in je familie getrouwd? Geef ze een sweatshirt met een foto van hun bruiloft! Wees creatief bij het ontwerpen van gepersonaliseerde sweatshirts voor al je familieleden om te laten zien hoeveel je om ze geeft.