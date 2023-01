Alle bedrijven kijken uit naar de feestdagen. Het is de beste tijd van het jaar om de successen van het afgelopen jaar te vieren, nog meer business te genereren voordat het jaar ten einde loopt, en betekenisvolle relaties met klanten en opdrachtgevers te onderhouden.

Tijdens de feestdagen trekken mensen massaal naar plaatselijke winkels en bedrijven, of het nu gaat om benodigdheden en geschenken voor Kerstmis, Chanoeka, Kwanzaa of oudejaarsavond. Als zodanig kunnen alle bedrijven hun inkomsten tijdens de piekvakantie verhogen, maar alleen als ze voorbereid zijn.

Als u niet voldoende bent voorbereid op de feestdagen en als u geen creatieve manieren vindt om uw klanten op de voorgrond te houden, kunnen uw concurrenten de overhand krijgen. Momenteel kunt u tot 50 procent korting krijgen op geschenken met de promotiecode HOLIDAY. Hieronder vindt u 10 tips en trucs om u voor te bereiden op de feestdagen en uw merk in het oog te houden!

Stuur ansichtkaarten voor de feestdagen naar uw klanten

Mensen bewaren vaak een groot deel van hun boodschappen voor de feestdagen omdat de meeste winkels en bedrijven aantrekkelijke uitverkopen en kortingen aanbieden. Als je bent zoals de meeste bedrijven, heb je waarschijnlijk al een paar verkopen op stapel staan. Er is geen betere manier om die verkopen, evenementen, aanbiedingen en promoties te promoten dan met gepersonaliseerde postkaarten. U kunt aangepaste ansichtkaarten in vakantiethema ontwerpen om de juiste klanten naar uw winkel te lokken, terwijl u tegelijkertijd vakantievreugde verspreidt!

Breng een brochure uit met vakantiespecials

Feestdagen zijn het moment om verder te gaan dan het algemene aanbod van uw winkel en nieuwe dingen te proberen. Starbucks heeft bijvoorbeeld tijdens de feestdagen altijd een selectie speciale drankjes, zoals de Pumpkin Spice Latte. En als een van uw ideeën voor de feestdagen een succes is, kunt u het ook in uw algemene aanbod opnemen!

Als u bijvoorbeeld een kuuroord bent, kunt u speciale verjongingspakketten met een winterthema aanbieden om klanten aan te trekken. Of, als u een kledingwinkel bent, kunt u enkele outfits met een vakantiethema introduceren. Wat uw vakantiespecials ook zijn, u kunt ze naar potentiële klanten mailen in de vorm van aantrekkelijke displaybrochures!

Bedank uw klanten met gepersonaliseerde mokken

Alle bedrijven sturen vakantiekaarten, en de meeste daarvan worden door de ontvangers weggegooid. Als u echt een unieke indruk wilt maken op uw klant, stuur dan gepersonaliseerde mokken. Iedereen houdt van een goede koffiemok, dus de kans is groter dat ze warm lopen voor uw bedrijf. En omdat koffiemokken regelmatig worden gebruikt, is de kans groter dat ze elke ochtend bij het zetten van een kopje koffie aan uw bedrijf worden herinnerd!

Moedig uw klanten aan om uw merk te dragen

Weet u wat beter is dan een klant die uw geschenken waardeert? Een klant die uw geschenken zo waardeert dat hij bij iedereen reclame maakt voor uw merk! Een van de makkelijkste manieren om de marketing van uw merk uit te breiden en nog meer klanten te trekken, is door gepersonaliseerde t-shirts, sweaters, draagtassen en andere wearables naar uw bestaande klanten te sturen.

Zorg er bij het ontwerpen van gepersonaliseerde shirts en sweaters voor dat ze aantrekkelijk genoeg zijn voor uw klanten om ze buiten te dragen. Het artikel moet ook het logo van uw merk dragen. Zo dragen uw klanten overal waar ze komen een prominente herinnering aan uw merk. Dit is de beste manier om de klant zich verbonden te laten voelen met uw merk en tegelijkertijd uzelf te promoten.

Geef flyers met kortingen na de feestdagen

U ontvangt tijdens de feestdagen waarschijnlijk veel nieuwe klanten en cliënten die kunnen worden omgezet in vaste klanten. U kunt dat doen door incentives, promoties en kortingen aan te bieden voor de periode na de feestdagen. Wanneer een klant in uw winkel winkelt, bied hem dan een seizoensgebonden flyer aan met informatie over kortingen na de feestdagen. Dit zal hen aanmoedigen uw winkel na de vakantiedrukte opnieuw te bezoeken en mogelijk vaste klanten te worden.

Zorg ervoor dat uw klanten u het hele volgende jaar herinneren met gepersonaliseerde kalenders

Gepersonaliseerde kalenders zijn de beste manier om in het geheugen van uw klanten te blijven. U kunt aantrekkelijke kalenders ontwerpen die uw klanten zullen willen ophangen in drukbezochte ruimtes, zoals hun woonkamer of slaapkamer. Idealiter houdt u het merk klein en richt u zich meer op de esthetiek, zodat ze meer gestimuleerd worden om de kalender te gebruiken.

U kunt de kalender markeren met belangrijke data voor uw bedrijf - data waarop u waarschijnlijk evenementen of promoties organiseert. Als uw klanten de kalender raadplegen, worden ze herinnerd aan uw bedrijf en potentiële verkoopkansen. Een zorgvuldig ontworpen en gestructureerde kalender kan u helpen om het hele jaar door traffic te behouden!

Moedig uw klanten aan om te winkelen terwijl ze werken met gepersonaliseerde muismatten

Als u echt creatief wilt zijn, kunt u gepersonaliseerde muismatten aanbieden aan uw klanten en cliënten. Aangezien de meeste mensen tegenwoordig achter een computer werken, hebben ze zeker een grote voorraad muismatten nodig. U kunt aantrekkelijke muismatten aanbieden met het logo en de website van uw merk, zodat ze op de voorgrond blijven, vooral wanneer ze al achter de computer zitten.

Stuur gegraveerde pennen naar uw klanten

Iedereen tekent graag zijn naam met hoogwaardige, gegraveerde pennen. Het ondertekenen met een aantrekkelijke pen kan een gevoel van macht geven. En als u uw klanten uw gegraveerde pennen kunt laten gebruiken, kan dat gevoel van macht worden overgedragen op uw merk. U kunt hoogwaardige, gegraveerde pennen sturen naar uw trouwste klanten en zo een positieve relatie met hen opbouwen.

Hang posters en banners rond uw winkel

Zoals eerder vermeld, houden klanten van uitverkoop, promoties en kortingen, vooral tijdens de feestdagen. U kunt aantrekkelijke posters en banners afdrukken die u in uw winkel en buurt kunt ophangen. Dit zal zeker de juiste ogen vangen en u helpen voetgangers en nieuwe klanten te winnen. Posters en banners kunnen klanten ook aanmoedigen om artikelen te kopen waarvan ze niet wisten dat ze die nodig hadden.

Bied klanten gepersonaliseerde cadeaumanden aan

Iedereen houdt van gratis cadeaumanden. Als u in de geest van de feestdagen komt, kunt u unieke cadeaumanden samenstellen voor uw meest geliefde klanten. De geschenkmand kan gepersonaliseerde pennen, notitieblokken, muismatten, t-shirts, sweatshirts, of een aantal van de andere eerder genoemde dingen bevatten. Uw klanten zullen niet alleen blij zijn om het geschenk te ontvangen, maar ze zullen ook actief aan uw bedrijf worden herinnerd wanneer ze de producten gebruiken.