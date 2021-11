Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - We weten dat veel trouwe lezers van Pocket-lint ook geïnteresseerd zijn in het buitenleven en niets liever doen dan de digitale wereld achter zich te laten en de echte wereld in te trekken.

Hoe graag we ook de laatste geruchten vertellen over wat we kunnen verwachten van de volgende iPhone of advies geven over de beste Samsung-telefoon die we kunnen kopen, het buitenleven is iets waar we van houden. Het heeft in de loop der jaren onze dekking van fitnesstrackers gestimuleerd - we publiceerden onze eerste Garmin Forerunner-recensie in 2004!

Maar terwijl Pocket-lint zich richt op technologie, valt er nog veel meer te ontdekken buiten het digitale. Daarom hebben we een zustersite gelanceerd. Zeg hallo tegen The Gear Loop .

De Gear Loop is in de lucht en houdt je op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van buitenavonturen. We hebben al een introductie tot bikepacking , een uitleg over inlandsurfen en een kijkje genomen bij de meeste hightech hardloopschoenen die er momenteel zijn.

De beste vroege Black Friday US deals 2021: Sony 1000XM4, Garmin horloges, Kindles en meer afgeprijsd Door Maggie Tillman · 9 November 2021

We hebben een team van experts samengesteld, met jarenlange ervaring, om u eerlijke beoordelingen en functies te bieden over een breed spectrum van avontuurlijke activiteiten. We bestrijken zee tot top, van watersport tot wintersport - en alles daartussenin.

Zoals altijd het geval is geweest met Pocket-lint, zijn we op zoek naar no-nonsense beoordelingen, het laatste nieuws en enkele inspirerende avonturen om je te helpen bepalen waar je volgende uitdaging je zal brengen.

Zou je van kust tot kust reizen met een baby? Het is misschien meer levensbevestigend dan je denkt.

Aan het hoofd van The Gear Loop zit Leon Poultney in de stoel van de redactie, en hij brengt een diepgaande ervaring met zich mee over veel van de grote avonturen van het leven en journalistieke ervaring van onder meer Sunday Times Driving, The Sun, Wired UK en meer.

Natuurlijk zal Pocket-lint de nieuwste technologie blijven dekken, maar als het gaat om het kiezen van een Gore-Tex-jas, het kiezen van het beste kampeerfornuis of het piekeren over welke hoofdlamp de juiste is voor jou - The Gear Loop zal de populairste bestemming online zijn.