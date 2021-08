Met PayPal kun je nu cryptocurrency kopen in het VK

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - PayPal breidt zijn cryptocurrency-handelsdiensten uit naar het Verenigd Koninkrijk, waardoor miljoenen gebruikers nu gemakkelijker Bitcoin , Ethereum, Bitcoin Cash en Litecoin kunnen kopen, vasthouden en verkopen met hun bestaande PayPal-rekeningen.

De uitrol volgt op een eerdere lancering vanuit de Verenigde Staten in oktober 2020, waar het bedrijf zijn gebruikers ook toestond om de vier valutas rechtstreeks vanuit hun digitale portemonnee te verhandelen.

Verbreding naar de Britse markt is de eerste territoriale uitbreiding van de service van het bedrijf buiten de VS, en het nieuws over de verhuizing heeft er al voor gezorgd dat de prijs van Bitcoin de afgelopen 24 uur met twee procent is gestegen. Ethereum daarentegen is al bijna zes procent gestegen.

PayPal prijst dat klanten cryptocurrencies kunnen bezitten voor slechts £ 1 en zonder extra kosten - hoewel dat in de wereld van crypto over het algemeen de norm is.

Het bedrijf zegt ook dat het klanten wat "educatieve inhoud" over cryptocurrencies biedt, maar slechts een paar zinnen later moedigt het gebruikers aan om "hun onderzoek te doen" voordat ze belangrijke aankoopbeslissingen nemen.

