(Pocket-lint) - In 2016 noemde Rolling Stone het de nummer één grootste tv-show in de geschiedenis, en iedereen die ooit een aflevering heeft gezien, weet zeker dat The Sopranos ongetwijfeld een van de meest intrigerende en gelaagde shows aller tijden is.

De maker, David Chase, is licht geweest met aanvullend werk om de serie te begeleiden - naast een eenmalige HBO-geforceerde PS2-videogame in 2006, waar je het zou overnemen als de zoon van wijlen Sal "Big Pussy" Bonpensiero op zijn zoektocht om lid te worden van Tony Sopranos crew, bestaat het hele universum van de shows uitsluitend binnen de zes seizoenen die op HBO worden uitgezonden.

Maar zoals we allemaal weten, komt daar verandering in met de release van The Many Saints of Newark op 1 oktober. De film fungeert als een prequel op The Sopranos en een oorsprongsverhaal voor Tony terwijl hij de kneepjes van het gepeupel leert via Dickie Moltisanti, de vader van Sopranos, leidt Christopher.

Voor het geval je je afvraagt wie ooit de legendarische schoenen van James Gandolfini en zijn once-in-a-generation uitvoering zou kunnen vullen, het is niemand minder dan de zoon van de acteur zelf, Michael Gandolfini, die de hoofdrol zal spelen als de tiener Tony S.

De vader van Christopher Moltisanti, Dickie, zal worden gespeeld door Alessandro Nivola, bekend van zijn rollen in American Hustle en A Most Violent Year.

De film zal ook optredens bevatten van de veelgeprezen maffia-acteur Ray Liotta, Academy Award-genomineerde Vera Farmiga en Hamilton-ster Leslie Odom Jr.

Johnny Boy en Junior Sopraan

Hier is de volledige cast en crew volgens IMDB.

Michael Gandolfini als Anthony "Tony" Sopraan

Alessandro Nivola als Dickie Moltisanti

Leslie Odom Jr. als Harold McBrayer

Jon Bernthal als Giovanni "Johnny Boy" Sopraan

Corey Stoll als Corrado "Junior" Sopraan Jr.

Ray Liotta als "Hollywood Dick" Moltisanti

Vera Farmiga als Livia Soprano

Billy Magnussen als Paulie "Walnuts" Gualtieri

John Magaro als Silvio Dante

Na bijna twee jaar vertraging als gevolg van de COVID-19-pandemie, wordt The Many Saints of Newark eindelijk uitgebracht op 1 oktober 2021.

Je kunt hier een trailer van The Many Saints of Newark bekijken.

Ja! The Many Saints of Newark zal vanaf 1 oktober 2021 beschikbaar zijn voor streaming op HBO Max - dezelfde dag dat het wordt uitgebracht in bioscopen in de Verenigde Staten en andere wereldwijde locaties waar COVID-toelating mogelijk is. Het is echter belangrijk op te merken dat de HBO Max-streamingdeal alleen geldig is voor de eerste 31 dagen na release. Nadat de maand voorbij is, wordt The Many Saints of Newark voor een bepaalde periode van de streamingdienst gehaald voordat ze ergens in de latere toekomst terugkeren naar streamingdiensten.

Je kunt alle zes seizoenen van The Sopranos exclusief bekijken op HBO Max in de Verenigde Staten, aangezien HBO Max nog steeds niet beschikbaar is in het VK. Het kost $ 14,99 per maand.