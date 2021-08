Parallels 17 brengt Windows 11 naar Macs

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Welnu, als je ernaar verlangde om de nieuwste versie van Windows op je Mac te gebruiken, dan is Parallels Desktop voor jou geschikt, aangezien de nieuwste versie nu Windows 11-ondersteuning biedt voor zowel Intel- als M1-gebaseerde Macs.

Parallels 17 bevat een hele reeks nieuwe prestatieverbeteringen en kleine aanpassingen, allemaal in een poging om Windows-software een fluitje van een cent te laten draaien op Macs zonder de noodzaak om Boot Camp te doorlopen - wat sowieso niet eens meer wordt ondersteund op de nieuwste Apple siliconen Macs.

Naast de Windows 11-ondersteuning biedt Parallels 17 tot 38% snellere hervattingstijden, 25% snellere 2D-graphics en zes keer betere OpenGL-prestaties. Op een M1 Mac kun je verwachten dat die cijfers ergens tussen de 20% - 33% zullen vallen, aldus het bedrijf.

Er is echter iets belangrijks om op te merken, en dat is het feit dat Parallels op elke Apple siliconen Mac Windows alleen kan draaien op ARM-versies van het besturingssysteem van het in Redmond gevestigde bedrijf. De jury is er nog niet uit of Windows op ARM echt de echte deal is of niet , dus als je niet hebt gecontroleerd of de applicaties die je moet gebruiken, worden ondersteund, moet je voorzichtig zijn voordat je je Windows-pc helemaal dumpt.

Andere kleine verbeteringen aan de gebruikerservaring zijn batterijherkenning, wat betekent dat Parallels Windows in een energiebesparende modus zet, net zoals je Mac dat zou doen. Verbeteringen aan de Coherence-modus verschijnen dit jaar ook.

In het geval dat je niet op de hoogte bent, is de Coherence-modus een van de meest populaire Parallels Desktop-functies, en het stelt gebruikers in staat om een enkele Windows-app te gebruiken binnen mac OS en naast andere Mac-applicaties in plaats van dat ze het volledige Windows-bureaublad moeten openen . Gebruikers die volledig ononderbroken willen werken, zullen zeker enthousiast zijn, aangezien de Coherence-modus dit jaar alle niet-gerelateerde Windows-pop-ups blokkeert, zoals waarschuwingen voor updates, automatische afsluitingen en aanmeldingsschermen voor accounts.

Andere kleine verbeteringen zijn onder meer verbeteringen aan slepen en neerzetten tussen Windows- en Mac-applicaties en Secure Boot-ondersteuning via een virtuele TPM voor "hogere niveaus van gegevensbescherming".

Prijzen beginnen bij $ 79,99 / £ 69,99 per jaar voor een nieuw abonnement, of $ 99,99 / £ 89,99 per jaar voor een nieuwe permanente licentie. Als je al een editie van Parallels hebt en je wilt upgraden, hoef je slechts $ 49,99 / £ 39,99 te betalen om versie 17 te kopen of te upgraden naar een jaarlijkse permanente licentie.