YouTube op Xbox Series X en Xbox One speelt nu HDR af

(Pocket-lint) - Het is een eerlijke tijd geweest, maar de YouTube- app voor Xbox-consoles speelt nu HDR-inhoud af.

De Xbox One S, Xbox One X, Xbox Series S en Xbox Series X hebben niet eerder HDR op videos kunnen weergeven, maar de nieuwste versie van de app maakt dit mogelijk. We hebben het zelf uitgeprobeerd op een Xbox Series S aangesloten op een Philips OLED754 tv en de set activeert direct HDR wanneer een ondersteunde video start.

Je hebt natuurlijk een HDR-tv nodig, maar om het zelf te bekijken, zoek je gewoon naar "HDR" in de YouTube-app en je krijgt een aantal videos en kanalen te zien. We houden vooral van het HDR-kanaal , dat veel relevante clips beschikbaar heeft die je kunt bekijken.

Engadget beweert dat het het PQ Rec.2020 HDR-formaat gebruikt met behulp van de VP9-2-codec.

De resolutie hangt natuurlijk af van de console naar keuze. Net als Netflix spelen de meeste YouTube-inhoud in 4K, zelfs als de maximale resolutie voor gamen 1080p / 1440p is.

Netflix zelf kan ook Dolby Vision en Dolby Atmos uitvoeren op ondersteunende Xbox-consoles, zolang je een compatibele tv en een surround sound-systeem hebt.

Geschreven door Rik Henderson.