Britse toezichthouder stelt rapport over overname Activision door Microsoft uit

(Pocket-lint) - De Britse Competition and Markets Authority (CMA) heeft bevestigd dat zij de publicatie van haar rapport over de mogelijke overname van Activision Blizzard door Microsoft heeft uitgesteld.

Het rapport zou oorspronkelijk op 1 maart openbaar worden gemaakt, maar de CMA heeft nu bevestigd dat het pas op 26 april zal verschijnen. Er is echter nog steeds hoop dat Microsoft eerder uit zijn lijden wordt verlost - de CMA zegt dat het "ernaar streeft het onderzoek zo snel mogelijk en vóór deze datum af te ronden".

De CMA onderzoekt de voorgenomen overname van Activision Blizzard ter waarde van 68,7 miljard dollar door Xbox-moederbedrijf Microsoft. Net als andere toezichthouders in de wereld maakt de CMA zich zorgen over de stap. Die bezorgdheid komt neer op één ding: of het feit dat Microsoft de Call of Duty-franchise bezit, negatieve gevolgen zal hebben voor Sony en Nintendo.

Deze zorgen, en de tijd die nodig is om bewijsmateriaal te verzamelen en te beoordelen, zijn de belangrijkste reden waarom de CMA ervoor heeft gekozen haar verslag uit te stellen. De voorzitter van de onderzoeksgroep, Martin Coleman, zei dat de groep rekening hield met "de omvang en de complexiteit van het onderzoek en de noodzaak om een grote hoeveelheid bewijsmateriaal te onderzoeken" toen hij de stap bevestigde.

In de Verenigde Staten heeft de Federal Trade Commission (FTC) al bevestigd dat zij niet al te happig is op een overname van Activision door Microsoft.

Microsoft heeft herhaaldelijk geprobeerd de gemoederen te sussen door te zeggen dat het bereid is een tienjarige overeenkomst te sluiten met Sony en Nintendo om ervoor te zorgen dat Call of Duty op het platform blijft, zelfs na de overname door Activision Blizzard.

