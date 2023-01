Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - The Outer Worlds was echt een aangename verrassing toen het in 2019 arriveerde - een old-school spacefaring RPG die de beste stukjes van Fallout nam en ze remixte door een nieuwe lens.

Het is daarom geen enorme verrassing om te horen dat het een vervolg krijgt nadat The Outer Worlds 2 in 2021 werd aangekondigd als onderdeel van een Xbox-showcase. Hier zijn alle (vooralsnog vrij schaarse) details die je moet weten.

Voor andere spannende aankomende titels voor Xbox Series X en S, bekijk hier onze lijst met de games die je in de gaten moet houden.

The Outer Worlds 2 aankondiging

Zoals hierboven vermeld, werd The Outer Worlds 2 aangekondigd in het midden van 2021 als onderdeel van een grote Xbox-showcase - die redelijk wat mensen verraste omdat het op dat moment minder dan twee jaar geleden was sinds de release van het eerste spel.

Dit was hoe Xbox dingen deed op dat moment, hoewel, het maken van aankondigingen vroeg voordat dingen soms jaren verlaten zonder een update over hun werkelijke verwachte komst.

De aankondigingsteaser is niet verrassend stevig tongue-in-cheek en haalt de mickey uit CGI-teasers terwijl het zich ontvouwt. Dat neemt niet weg dat het wel degelijk een CGI-teaser is.

The Outer Worlds 2 releasedatum

De eerste trailer voor The Outer Worlds 2 gaf geen indicatie van een waarschijnlijke releasedatum, wat op zich al een aanwijzing is dat de game niet bijzonder snel verwacht mag worden.

Gezien de ontwikkelingscyclus van een typische open-wereld RPG als deze, zou het ons verbazen als het spel zelfs in 2023 uitkomt, want dat zou nog steeds een zeer snelle ommekeer van vier jaar betekenen ten opzichte van de vorige titel.

Speculatief denken we dus dat een datum van 2024 waarschijnlijker is, al kunnen we binnenkort meer te weten komen over dit front om de geruchten de kop in te drukken.

The Outer Worlds 2 platformen

The Outer Worlds wordt ontwikkeld door Obsidian, onder de bredere paraplu van Xbox en Bethesda, dus je kunt vrij zeker zijn van een paar dingen met betrekking tot de verwachte platforms.

Het spel komt onder andere naar de Xbox Series X en Series S, en wel via Game Pass op de releasedatum, terwijl de PlayStation 5 volledig wordt overgeslagen.

Dit maakt het een console-exclusive voor Xbox, want het zou ons enorm verbazen als het naar Switch komt, zoals de eerste game uiteindelijk deed.

Pc-spelers kunnen echter rustig ademhalen, want Obsidian is er vrijwel zeker van dat het spel ook op pc wordt uitgebracht, omdat het een belangrijk onderdeel is van de historische focus van de ontwikkelaar.

Het verhaal van Outer Worlds 2

De eerste Outer Worlds had een paar wendingen in zijn meerdere eindes, afhankelijk van de keuzes die je gedurende het spel maakte, maar ze komen op een gegeven moment allemaal weer samen met een aantal grote overeenkomsten (pas op voor spoilers hieronder!).

De Stranger, het spelerspersonage, eindigt als leider van de Halcyon-kolonies die het spel je laat verkennen, bevrijd van het juk van de aarde en haar bedrijven.

Het was een nogal eindig einde, en daarom denken we dat The Outer Worlds 2 waarschijnlijk opnieuw zal beginnen, met een nieuw spelerspersonage en te verkennen planeten.

Dit zou in overeenstemming zijn met het erfgoed, aangezien dit bijvoorbeeld altijd de manier was waarop de Fallout-serie de zaken aanpakte.

Het gevolg zou ook zijn dat The Outer Worlds 2 vrij zou zijn om een geheel nieuw verhaal te vertellen, zonder de verplichting om te veel eerbied op te brengen voor de gebeurtenissen van het eerste spel.

De gameplay van The Outer Worlds 2

Er zijn enkele aannames die we veilig kunnen maken over hoe The Outer Worlds 2 zal spelen - het is tenslotte een vervolg, dus er zal enige consistentie zijn.

Je kunt dus verwachten dat het een enigszins tactische shooter wordt met RPG-roots die schakelt tussen uitgebreide en interessante dialoogbomen met de vreemdelingen en metgezellen die je ontmoet, en schietpartijen.

Er zullen planeten te verkennen zijn, vijanden te verslaan, en er zou genoeg komedie in moeten zitten terwijl dat allemaal gebeurt.

Of het schieten wordt uitgebreid, met nieuwe opties en technologieën, kunnen we nu nog niet zeggen, maar we denken ook dat het een veilige gok is om te hopen dat het enige vernieuwing krijgt.

Geschreven door Max Freeman-Mills.