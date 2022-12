High on Life is killing it op Xbox Game Pass

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - We waren erg onder de indruk toen we een uur van High on Life speelden op de Gamescom 2022 in de zomer, dus het is geen grote verrassing dat de game op Xbox Game Pass is verschenen na een enorm succes.

Xbox heeft zojuist bevestigd dat het spel de grootste lancering van Game Pass in 2022 is en de grootste lancering van derden ooit op de service.

Dat plaatst het echt in de zeldzame stratosfeer van games als Halo Infinite en Forza Horizon 5, dus Xbox is ongetwijfeld zoemend over het broodnodige resultaat voor zijn platform.

High on Life is ook een veel eigenzinniger titel dan die twee, dus het is nog indrukwekkender dat het op deze manier is doorgebroken. Het is een shooter waarin je wapens tegen je praten, kortom.

Of, om uit te breiden, het is een komische shooter uit het brein van Rick and Morty's bedenker Justin Roiland, waar je wapens tegen je praten met verschillende stemmen en persoonlijkheden, allemaal in een levendig vreemd en volwassen buitenaards universum.

De toon van het spel is erg leuk, en het eenvoudige arcade-schieten houdt de zaken lekker luchtig zonder je te verdrinken in gameplay-systemen.

Het is precies het soort vreemde titel dat Game Pass zo goed past, en het zal interessant zijn om te zien of de dienst dit succes kan verdubbelen met zijn 2023 slate.

Geschreven door Max Freeman-Mills.