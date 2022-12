We zouden binnenkort een goedkopere, advertentie-ondersteunde Xbox Game Pass tier kunnen krijgen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Microsoft overweegt een goedkopere, advertentie-ondersteunde tier voor zijn Xbox Game Pass service... als gebruikers dat willen.

Dat blijkt uit een "officiële enquête" die naar verluidt naar een aantal Xbox-bezitters is gestuurd, waarin wordt gevraagd of ze bereid zijn minder te betalen voor een versie van Game Pass die een aantal functies weglaat, en reclames toevoegt bij het starten van een spel.

De tier zou 2,99 dollar per maand kosten - aanzienlijk minder dan de 9,99 dollar voor standaard Game Pass, 14,99 dollar voor Game Pass Ultimate.

Het zou echter alleen een beknopte selectie van games bieden om te downloaden, waaronder first-party titels die al zes maanden of langer beschikbaar zijn. Gewone Game Pass-abonnees kunnen games spelen op de dag van hun release, plus 100 andere titels.

Het omvat ook geen toegang tot cloud play, dus games zullen alleen beschikbaar zijn op de Xbox-console die men bezit.

Microsoft heeft onlangs ook technologie ontwikkeld die advertenties kan afspelen tijdens een spel, dus het is nog niet bekend of dit ook zal meespelen.

Natuurlijk zal het onderzoek misschien toch niet veel voorstellen. Maar nu Disney+ en Netflix onlangs ook goedkopere, advertentie-ondersteunde tiers hebben toegevoegd, is er een precedent voor het aanbieden van een levensvatbaar abonnementsalternatief voor mensen met minder geld op zak.

We brengen u meer als en wanneer we meer details te weten komen.

Geschreven door Rik Henderson.