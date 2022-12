Xbox zou een groot evenement kunnen plannen voor begin 2023

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Bij alle interessante aankondigingen en nieuwe trailers die we in 2022 tijdens The Game Awards te zien kregen, was één grote naam opvallend afwezig: Xbox.

Er waren geen trailers, aankondigingen of gameplay-shows, ondanks enkele grote aankomende titels zoals Starfield en Redfall.

Dit leidde tot speculaties dat het zich stil hield vanwege het tumultueuze verloop van de overname door Activision, maar fans waren toch teleurgesteld. Er gaan echter geruchten dat Xbox zijn eigen evenement heeft gepland voor begin 2023.

De eerste hint kwam van Xbox's VP van gamemarketing, Aaron Greenberg, in een Tweet die je hieronder kunt zien.

We hebben veel gepland om te laten zien en te delen over een ongelooflijk spannend jaar voor 2023. Ik waardeer het dat mensen graag meer willen weten en zien. Timing is altijd de sleutel, maar maak je geen zorgen dat je niet te lang hoeft te wachten op onze volgende stap. https://t.co/d1dca2i2Nt- Aaron Greenberg U (@aarongreenberg) 9 december 2022

Misschien betekent dat gewoon wat persberichten die in januari zullen verschijnen, maar nu doen geruchten de ronde dat er een echt evenement op stapel staat.

Windows Central heeft blijkbaar geruchten gehoord over dit front, hoewel niets precies of gekoppeld aan een datum.

Veel waarnemers zullen echter hopen dat dit klopt, want Xbox zit in een vreemde fase waarin de hardware indrukwekkend is, maar het blijft haperen als het erom gaat een heel kalenderjaar vol te stoppen met topreleases.

Starfield zou het begin van die verandering kunnen zijn, maar dat hangt af van een solide lancering en verkoopsucces, en geen van beide is eigenlijk gegarandeerd.

Maar we houden onze oren gespitst en duimen voor meer nieuws in 2023. Bekijk in de tussentijd welke games we het meest enthousiast zijn om de komende jaren op de Xbox Series X en S te zien.

Geschreven door Max Freeman-Mills.