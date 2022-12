Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Een van de meest verkochte producten tijdens Black Friday was de Xbox Series S, dankzij een geweldige deal. Maar wat als je die gemist hebt?

Nou, Microsoft verspreidt wat extra vakantievreugde door de prijs van zijn instapmodel next-gen console nogmaals te verlagen.

Je kunt nu de Xbox Series S kopen met 50 pond korting. En omdat hij verkrijgbaar is bij een groot aantal retailers, zou je hem op tijd voor eerste kerstdag in huis moeten hebben.

Xbox Series S Kerstaanbieding! Koop de Xbox Series S met een geweldige korting - net op tijd voor de feestdagen. Slechts £199,99 in het VK, $249,99 in de VS. Aanbieding bekijken

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

De Xbox Series S is de baby van Microsofts next-gen consoles, maar dat betekent niet dat hij niet vol zit met kracht en potentieel.

Hij kan alle Xbox Series X/S games spelen, maar ook Xbox One, Xbox 360 en originele Xbox titels die je in de Xbox Store vindt.

Hij heeft geen schijfstation - je kunt games digitaal kopen of hem koppelen aan Xbox Game Pass Ultimate voor toegang tot honderden archief- en gloednieuwe games die je kunt spelen wanneer je maar wilt. Bovendien zijn veel games beschikbaar om te streamen via de cloud, dus je hoeft ze niet eens eerst te downloaden - je klikt en komt meteen in actie.

squirrel_widget_158169

Je kunt echt niet verkeerd gaan met een Xbox Series S voor deze prijs. Je kunt ook onze review hier bekijken: Xbox Series S review: Een ideale instap voor deze consolegeneratie.

Geschreven door Rik Henderson.