Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Je zou kunnen denken dat het besluit van de FTC tegen de overname van Activision Blizzard door Microsoft de nagel aan de doodskist van de fusie slaat, maar er is een nieuwe wending in de lopende saga. De EU Commissie beweert dat haar tegenhanger in de States een fundamentele fout heeft gemaakt in haar samenvatting.

Zij gaat zelfs zover dat zij stelt dat de Amerikaanse toezichthouder een onware bewering gebruikt om haar standpunt te rechtvaardigen.

Als onderdeel van de klacht van de FTC tegen de overname stelde zij dat "Microsoft al heeft laten zien dat het inhoud kan en zal achterhouden voor zijn rivalen op het gebied van gaming". Het wees op de eerdere overname van het moederbedrijf van Bethesda, ZeniMax, en beweerde dat Microsoft ervoor koos om Starfield en Redfall Xbox-exclusives te maken nadat het "EU-antitrustautoriteiten" had verzekerd dat het dat niet zou doen. De EU ratificeerde de deal daarom onder valse beloften, suggereert het.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Dit is nu ontkracht door de EU Commissie zelf, die een verklaring heeft uitgegeven waarin het tegendeel wordt beweerd. Zij stelt dat zij "de Microsoft/ZeniMax-transactie onvoorwaardelijk heeft goedgekeurd" en dat dergelijke toezeggingen vooraf niet waren gedaan. Bovendien was het EU-panel van mening dat "de transactie geen mededingingsbezwaren oproept".

Het heeft Microsoft in feite een duwtje in de rug gegeven voor zijn juridische argumentatie tegen de FTC als en wanneer de zaak voor de rechter komt.

Eén ding is zeker - verwacht geen snelle oplossing.

Geschreven door Rik Henderson.