(Pocket-lint) - Microsoft wordt aangeklaagd door de Federal Trade Commission (FTC) in een poging zijn overname van Call of Duty-uitgever Activision Blizzard tegen te houden.

De geplande overname van Activision Blizzard ter waarde van 68,7 miljoen dollar is iets wat Microsoft al een hele tijd over de streep probeert te trekken, en recente geruchten deden vermoeden dat de FTC klaar was om de deal te bekrachtigen. Dat gebeurt nu duidelijk niet, want de organisatie bevestigt in een persbericht op haar website dat ze Microsoft aanklaagt. Ze is bezorgd dat Microsoft sommige franchises als Xbox-exclusives zou behouden.

"De Federal Trade Commission probeert technologiegigant Microsoft Corp. ervan te weerhouden de toonaangevende ontwikkelaar van videogames Activision Blizzard, Inc. over te nemen", luidt de verklaring. De FTC beweert "dat de deal van 69 miljard dollar, Microsofts grootste ooit en de grootste ooit in de videogamesindustrie, Microsoft in staat zou stellen concurrenten voor zijn Xbox-gameconsoles en zijn snelgroeiende activiteiten op het gebied van abonnementscontent en cloud-gaming te onderdrukken."

Er was bezorgdheid geweest dat Microsoft met name Call of Duty een Xbox-exclusiviteit zou maken, ondanks beweringen van het bedrijf van het tegendeel. Het was bereid Sony een 10-jarig contract te overhandigen dat ervoor zorgde dat de games ook op de PlayStation en andere platforms zouden worden uitgebracht, maar dat was niet genoeg om de FTC te sussen.

De verklaring wijst op Microsofts overname van Bethesda als reden tot bezorgdheid voor de toekomst. "Microsoft besloot verschillende titels van Bethesda, waaronder Starfield en Redfall, exclusief voor Microsoft te maken, ondanks de verzekering die het aan de Europese antitrustautoriteiten had gegeven dat het geen stimulans had om games voor rivaliserende consoles achter te houden", aldus de verklaring.

Het lijkt steeds onwaarschijnlijker dat deze deal doorgaat, en het zal zeer interessant zijn om de reactie van Microsoft te zien in wat een verhaal in ontwikkeling is.

Geschreven door Oliver Haslam.