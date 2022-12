Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Xbox-baas Phil Spencer heeft onthuld dat er een 10-jarige deal is gesloten met Nintendo om Call of Duty opnieuw te introduceren op zijn consoles.

De laatste COD die op een Nintendo-systeem verscheen was Call of Duty: Ghosts, die in 2013 voor de Wii U verscheen. De nieuwe deal betekent dat toekomstige COD-games zullen verschijnen op de Nintendo Switch en elke volgende consolegeneratie van de Japanse gamegigant. Dat wil zeggen, als de overname door Activision Blizzard wordt goedgekeurd door wereldwijde regelgevende instanties, zoals de Federal Trades Commission (FTC) in de VS en de Britse Competition and Markets Authority (CMA).

Beide onderzoeken de overname nog, waarbij vooral de CMA zich zorgen maakt op basis van de argumenten die Sony aanvoert.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Spencer beweert echter dat hij bereid is een soortgelijke deal met Sony te sluiten als met Nintendo. Xbox heeft dezelfde voorwaarden ook aangeboden aan Steam, voor pc-gamers.

Ik ben ook blij te kunnen bevestigen dat Microsoft heeft toegezegd Call of Duty op @Steam gelijktijdig op Xbox te blijven aanbieden nadat we de fusie met Activision Blizzard hebben afgerond King. @ATVI_AB @ValveSoftware- Phil Spencer (@XboxP3) 7 december 2022

Microsoft zal naar verluidt later vandaag een ontmoeting hebben met de FTC om verdere zorgen over de fusie weg te nemen, in een poging deze snel over de streep te trekken. Bloomberg schrijft dat Microsoft-president Brad Smith zal praten met FTC-voorzitter Lina Khan.

Het is nog niet bekend of er binnenkort ook gesprekken met de CMA zullen plaatsvinden.

Het is PC Gaming Week in samenwerking met Nvidia GeForce RTX Door Rik Henderson · 10 mei 2022 PC Gaming Week in samenwerking met Nvidia GeForce RTX loopt deze hele week op Pocket-lint.

Geschreven door Rik Henderson.