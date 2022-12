Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Xbox heeft bevestigd dat het heeft aangeboden Call of Duty 10 jaar lang op PlayStation te houden, temidden van geruchten dat de overname door Activision Blizzard wel eens werkelijkheid zou kunnen worden.

Over de deal voor Microsoft om het bedrijf achter de Call of Duty-franchise te kopen wordt nog steeds nagedacht door tal van instanties over de hele wereld, maar Microsoft-president Brad Smith heeft nu de geruchten bevestigd over een speciale deal voor 10 jaar die aan PlayStation zou zijn aangeboden. Een dergelijke deal zou ervoor zorgen dat de Call of Duty-games minstens tien jaar lang geen Xbox-exclusiviteit kunnen worden.

In een opiniestuk voor de Wall Street Journal zei Smith dat Microsoft "Sony een 10-jarig contract heeft aangeboden om elke nieuwe Call of Duty-uitgave op PlayStation beschikbaar te maken op dezelfde dag dat ze op Xbox uitkomen." Hij zei verder dat het bedrijf open zou staan voor "dezelfde verbintenis voor andere platforms en het wettelijk afdwingbaar zou maken door regelgevers in de VS, het VK en de Europese Unie."

Dit volgt op de onthulling dat de overname van Activision Blizzard misschien toch doorgaat, ondanks de verwachting dat de FTC zou proberen deze te blokkeren. Volgens een nieuw rapport zou FTC-voorzitter Lina Khan te maken kunnen krijgen met een splitsing van stemmen, waarbij de helft van het vierkoppige panel de uitkoop zou willen toestaan. Een dergelijke stemming zou problematisch zijn voor Khan en sommigen suggereren nu dat het voorzichtiger zou zijn om de overname toe te staan en tegelijkertijd concessies van Microsoft te eisen.

Een 10-jarige deal met PlayStation zou als zo'n concessie kunnen worden gezien.

Er werd gedacht dat Khan zou proberen de deal te blokkeren in een poging de FTC een hak te zetten, maar dat zou niet werken als de stemming verdeeld zou zijn. Microsoft laten instemmen met concessies zou het beste van twee werelden kunnen zijn.

Geschreven door Oliver Haslam.