Xbox Series X/S games krijgen prijsverhoging in 2023

(Pocket-lint) - Microsoft verhoogt volgend jaar de prijs van sommige van zijn Xbox Series X/S-games, waarbij first-party titels, zoals Starfield, Forza Motorsport en Redfall bij lancering 69,99 dollar gaan kosten.

Ze zullen nog steeds zonder extra kosten beschikbaar zijn voor Game Pass-abonnees, maar mocht je er een rechtstreeks willen kopen, dan kost dat 10 dollar meer dan gelijkwaardige titels die je de afgelopen jaren hebt gekocht.

Het bedrijf heeft nog geen prijzen bekendgemaakt voor andere landen, waaronder het Verenigd Koninkrijk, maar we verwachten dat de verhoging wereldwijd zal zijn.

"Deze prijs weerspiegelt de inhoud, omvang en technische complexiteit van deze titels," zei een woordvoerder van Microsoft tegen IGN.

Om eerlijk te zijn tegenover Microsoft, hebben andere uitgevers de prijzen van AAA-titels de afgelopen tijd al verhoogd - met de Xbox Series X/S (en PS5) versies van Call of Duty: Modern Warfare II en FIFA 23 die al 69,99 dollar kosten. Het heeft het daarom langer volgehouden dan de meesten.

En, in tegenstelling tot Sony, is het er ook in geslaagd om tot nu toe vast te houden aan de lanceringsprijzen voor zijn consoles. Dat kan echter snel veranderen, want Xbox baas Phil Spencer zei eerder dit jaar: "Ik denk niet dat we dat altijd kunnen blijven doen. Ik denk wel dat we op een gegeven moment de prijzen van bepaalde dingen moeten verhogen."

Geschreven door Rik Henderson.