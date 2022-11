Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - De poging van Microsoft om Activision Blizzard over te nemen zal naar verwachting worden geblokkeerd door de Federal Trade Commission (FTC), aldus een rapport.

De Xbox-eigenaar probeert de deal van 69 miljard dollar er al maanden door te drukken en zit midden in een wereldwijde poging om internationale regeringen zover te krijgen dat ze de deal goedkeuren. Maar Microsoft zou zijn grootste strijd op eigen bodem kunnen voeren, omdat de FTC naar verwachting een antitrustzaak zal aanspannen in een poging de fusie tegen te houden.

Onder verwijzing naar drie mensen die op de hoogte zijn van wat er gaande is, meldt Politico dat de rechtszaak nog niet gegarandeerd is, maar dat "FTC-medewerkers die de deal beoordelen, sceptisch staan tegenover de argumenten van de bedrijven" dat de overname geen concurrentiebeperkend effect zal hebben.

De aankoop van Activision Blizzard zou Microsoft en Xbox de controle geven over enkele van de grootste namen in gaming, met de Call of Duty-franchise bovenaan de meeste lijsten. Microsoft heeft geprobeerd de vrees weg te nemen door te beloven dat Call of Duty een platformonafhankelijke franchise zal blijven, en is zelfs zo ver gegaan Sony een deal voor 10 jaar aan te bieden om de zaken te vergemakkelijken. Of Sony het daarmee eens is of niet, doet er niet toe, want de FTC is naar verluidt ongevoelig voor elke belofte die wordt gedaan.

"Centraal in de bezorgdheid van de FTC staat de vraag of de overname van Activision Microsoft een oneerlijke impuls zou geven op de markt voor videogames", aldus het rapport van Politico. Men denkt dat Sony zou worden benadeeld als de deal doorgaat.

Tot nu toe hebben slechts een paar landen het licht op groen gezet voor de deal, waaronder Saoedi-Arabië en Brazilië. Het lijkt nu steeds onwaarschijnlijker dat de Verenigde Staten dit voorbeeld zullen volgen.

Geschreven door Oliver Haslam.